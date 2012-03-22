Пункт пропуска через границу в Покровке закрывается

ХАБАРОВСК. 22 марта. ВОСТОК-МЕДИА — 28 марта завершается функционирование понтонной переправы между пунктами пропуска Покровка и Жаохэ.

Дальневосточное территориальное управление Росграницы информирует, в связи с интенсивным процессом таяния и изменения структуры льда, завершается функционирование искусственного дорожного сооружения (ледовой переправы, усиленной металлическими понтонными конструкциями) через реку Уссури между смешанным грузопассажирским постоянным двусторонним пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации Покровка и сопредельным пунктом пропуска Жаохэ (КНР).

По согласованию с компетентными органами российской и китайской сторон, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных прогнозируемым началом подвижки ледовых полей реки Уссури с вмороженными в них понтонами переправы, разрывом тросов продольных и поперечных закреплений и повреждением сопряжений переправы с насыпями подходов, последним днем работы понтонной переправы определено 28 марта.

В этой связи движение грузового и пассажирского автомобильного транспорта через пункты пропуска Покровка и Жаохэ временно приостановлено до открытия навигации 2012 года на реке Уссури.