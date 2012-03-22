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Posted 22 марта 2012, 07:06

Published 22 марта 2012, 07:06

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

Пункт пропуска через границу в Покровке закрывается

22 марта 2012, 07:06
Движение транспорта приостановлено до открытия навигации на Уссури

ХАБАРОВСК. 22 марта. ВОСТОК-МЕДИА — 28 марта завершается функционирование понтонной переправы между пунктами пропуска Покровка и Жаохэ.
Дальневосточное территориальное управление Росграницы информирует, в связи с интенсивным процессом таяния и изменения структуры льда, завершается функционирование искусственного дорожного сооружения (ледовой переправы, усиленной металлическими понтонными конструкциями) через реку Уссури между смешанным грузопассажирским постоянным двусторонним пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации Покровка и сопредельным пунктом пропуска Жаохэ (КНР).
По согласованию с компетентными органами российской и китайской сторон, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных прогнозируемым началом подвижки ледовых полей реки Уссури с вмороженными в них понтонами переправы, разрывом тросов продольных и поперечных закреплений и повреждением сопряжений переправы с насыпями подходов, последним днем работы понтонной переправы определено 28 марта.
В этой связи движение грузового и пассажирского автомобильного транспорта через пункты пропуска Покровка и Жаохэ временно приостановлено до открытия навигации 2012 года на реке Уссури.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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