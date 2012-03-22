У приморских родителей есть повод для беспокойства

ВЛАДИВОСТОК. 22 марта. ВОСТОК-МЕДИА - У приморских школьников наступили очередные весенние каникулы. Дети стали больше времени проводить вне дома.

Именно в этот период, с 15 марта по 15 апреля, на территории обслуживания Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте сотрудники полиции проводят комплексную оперативно – профилактическую операцию «Внимание – дети!». Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила инспектор Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте Екатерина Ильина.

Операция проводится с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта. Это связанно еще и с тем, что ни один вид транспорта не таит в себе столько опасностей, как железнодорожный.

Все прекрасно знают, что железная дорога является объектом повышенной опасности, и поэтому именно здесь, как нигде, важно соблюдение самых элементарных правил безопасности. Хочется напомнить некоторые из них:

- Нельзя пролезать под вагонами, переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, прыгать с перрона, распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию в общественных местах, а именно - в залах ожидания, в пассажирских поездах, а также в электропоездах. Запрещается курить в вагонах и тамбурах электропоездов, выбрасывать мусор на платформы и железнодорожные пути, выражаться грубой нецензурной бранью в общественных местах.

- Категорически запрещено ходить по путям в наушниках, ведь можно не услышать предупреждающего сигнала, что может привести к трагическим последствиям. Хочется обратить внимание: тормозной путь электропоезда составляет от 800 метров и более. Поэтому при всем желании машинист не сможет резко затормозить.

- Также категорически запрещено цепляться за грузовые и проходящие поезда, т.к. можно соскользнуть с вагона, и травмироваться. Так, 13 февраля этого года на станции Новонежино был травмирован несовершеннолетний Сережа К., 1997 года рождения, который катался на подножке грузового поезда и соскользнул. В результате ребенку пришлось перенести ампутацию стопы левой ноги и сильное обморожение обеих рук и ног.

Все эти правила должны помнить в первую очередь взрослые, и постоянно напоминать о них нашим детям. Ослабление контроля со стороны родителей, особенно в период школьных каникул, может привести к непоправимому.

Помните, что чужих детей не бывает! На кону стоит здоровье, благополучие и жизнь наших детей!