В Приморье модернизируют систему образования

ВЛАДИВОСТОК. 22 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Депутаты подумают о том, как сделать приморское образование современным и эффективным, а зарплату городских и сельских педагогов – достойной. Этот вопрос обсудили на совете председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании края в Артеме.

Открывая заседание, председатель Законодательного Собрания Евгений Овечкин заявил, "наша задача – чтобы образование в крае было достойным. Чтобы юные приморцы получали конкурентоспособное и востребованное образование. Этого нельзя достичь без достойных зарплат, без хорошо укомплектованных и безопасных школ". Евгений Овечкин поставил задачу, чтобы заработная плата учителей была не ниже 24 200 рублей. Также к участникам совета обратилась вице-губернатор края Ирина Василькова, назначенная курировать вопросы социальной политики.

Как рассказали на заседании совета, в Приморском крае работают 573 учреждения общего образования, в том числе 123 малокомплектные школы. В которых обучаются более 182 тысяч учеников. В числе первых российских регионов край перешел на новую систему оплаты учительского труда. С 1 января 2012 года заработная плата учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения, а также педагогов краевых учреждений – интернатов и коррекционных школ увеличилась до уровня средней по промышленности. На эти цели приморские депутаты заложили в краевой бюджет заложено дополнительно 1,3 миллиарда рублей. А сельские школы будут финансироваться в двойном размере. Муниципальные образования края получат 463 миллиона рублей в виде субсидии для повышения на 30 процентов заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений.

В рамках модернизации образования в этом году депутаты выделили средства, которые позволят 537 школам Приморья получить лабораторные комплексы для кабинетов физики, химии, биологии, автоматизированные рабочие места учителя, школьные библиотеки, компьютеры. На капитальный и текущий ремонт школ будет выделено 250 миллионов. Учителя края будут обеспечены ноутбуками за счет краевого бюджета – сейчас идет закупка оборудования и выдача педагогам. За это решение проголосовали депутаты Законодательного Собрания.

В 2012 году планируется обеспечить новым технологическим оборудованием 50 процентов школьных столовых, закупить 72 школьных автобуса, что позволит обновить школьный автопарк и полностью решить проблему безопасного подвоза детей из отдаленных районов. Деньги на эти цели заложены в бюджете Приморского края, который принят Законодательным Собранием.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Евгений Овечкин, важно создать хорошие условия для качественного образования детей, независимо от того, где они проживают, – в городе или селе, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края.

