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Posted 22 марта 2012, 02:45

Published 22 марта 2012, 02:45

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

В Приморье увеличилось производство крупы и сладкой газировки

22 марта 2012, 02:45
Но снизился выпуск хлеба и консервов

ВЛАДИВОСТОК. 22 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В январе-феврале 2012 года промышленность края увеличила объемы производства продукции к соответствующему периоду прошлого года на 4.5%.
Наблюдается рост объемов в обрабатывающих производствах (на 3.4%).
Увеличение отмечается в производстве транспортных средств и оборудования (в 2р), текстильном и швейном производстве (на 20%), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 10), производстве машин и оборудования (на 7), обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 4), производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на 3%).
В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечен рост следующих видов продукции: паркета (в 4р), щепы технологической (в 1.8р), окон и их коробок, подоконников полимерных (на 28%), цемента (на 15), шпона лущеного (на 12%).
Из важнейших пищевых продуктов в январе-феврале 2012 года увеличилось производство крупы (в 2.4р), воды газированной, содержащей добавки сахара или других подслащивающих веществ (на 29%), кондитерских изделий (на 17), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (на 12), масла и жиров рафинированных (на 11%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, консервов плодоовощных, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, изделий колбасных, цельномолочной продукции.
В добыче полезных ископаемых в январе-феврале 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства составил 85%. Добыча угля сократилась на 11%, концентратов свинцовых – на 25%. Отмечается рост добычи плавикового шпата (в 1.5р), концентратов цинковых и медных (соответственно, на 18% и 5%).
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства составил 111%. Выпуск электрической и тепловой энергии возрос на 19% и 5 %, соответственно. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в Приморскстате.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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