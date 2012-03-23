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Posted 23 марта 2012, 01:20

Published 23 марта 2012, 01:20

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

Гендиректор компании на Камчатке подозревается в коммерческом подкупе

23 марта 2012, 01:20
Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами СК РФ по Камчатскому краю во взаимодействии с оперативными подразделениями УМВД России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Стройизделия». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
По данным следствия, в марте генеральный директор получил от физического лица коммерческий подкуп в виде денежных средств в размере 9 миллионов рублей за отказ руководимой им организации от заключения договора купли-продажи арестованного имущества – завода производящего рыбную муку, расположенного в посёлке Новый Елизовского района, продаваемого территориальным управлением Росимущества в Камчатском крае.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Гендиректору грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
Елена Матафонова, старший помощник руководителя
следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край
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