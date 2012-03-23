Гендиректор компании на Камчатке подозревается в коммерческом подкупе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами СК РФ по Камчатскому краю во взаимодействии с оперативными подразделениями УМВД России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Стройизделия». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По данным следствия, в марте генеральный директор получил от физического лица коммерческий подкуп в виде денежных средств в размере 9 миллионов рублей за отказ руководимой им организации от заключения договора купли-продажи арестованного имущества – завода производящего рыбную муку, расположенного в посёлке Новый Елизовского района, продаваемого территориальным управлением Росимущества в Камчатском крае.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Гендиректору грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

Елена Матафонова, старший помощник руководителя

следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.