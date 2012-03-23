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Posted 23 марта 2012, 05:15

Published 23 марта 2012, 05:15

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

Хабаровские школьники два месяца будут рассказывать о славянской письменности

23 марта 2012, 05:15
Победители поднимутся на звонницу Спасо-Преображенского собора

ХАБАРОВСК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА — 26 марта в Хабаровске стартует традиционный конкурс творческих работ, посвященный Дням славянской письменности и культуры, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Хабаровска.
В дальневосточной столице этот престижный турнир юных исследователей проходит пятый год подряд с целью воспитания у школьников чувства патриотизма, развития интеллектуального и духовного творчества. В этом году впервые конкурс организован при поддержке хабаровской духовной семинарии. Правила его проведения остались прежними.
С 26 марта по 20 мая ученики 5-11 классов общеобразовательных учреждений города будут писать творческие работы в произвольном жанре - рассказ, очерк, эссе, сочинение, реферат. Приветствуются также интервью или репортаж.
На выбор ребятам предложено 11 тем, среди них «Значение трудов Ки-рилла и Мефодия в развитии письменности и культуры славянских стран», «Вклад русской православной церкви в освоение и развитие просвещения на Дальнем Востоке», «Сюжеты и образы Библии в искусстве».
Как показывает практика, наибольшей популярностью у школьников пользуется тема: «Символика древнерусского искусства». В ходе изучения специализированной литературы дети находят ответы на такие вопросы: почему католические и православные храмы расписывают по-разному, что означают цвета в иконописи и другие.
Оценивать работы конкурсантов будут представители городского образования, а также иерей Евгений Сергеев, преподаватель основ православной культуры Хабаровской духовной семинарии. По каждой теме жюри определит лучшую работу. Церемония награждения по-бедителей состоится 24 мая, в День святых Кирилла и Мефодия. После официальной части школьников ждет экскурсия по духовной семинарии. Затем ребята поднимутся на звонницу Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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