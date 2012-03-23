Медведев поручил губернатору Камчатки найти инвесторов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Перспективы социально-экономического развития Камчатки в ходе рабочей встречи, состоявшейся накануне, 22 марта, с губернатором Камчатского края обсудил Президент РФ Дмитрий Медведев. Основными темами встречи стали ситуация на рынке труда, перспективы привлечения инвестиций в край, развитие транспортной инфраструктуры и туризма.

Президент России Дмитрий Медведев акцентировал особое внимание, что государство будет оказывать финансовую поддержку Камчатке, вместе с тем он подчеркнул, что для развития экономики в край необходимо привлекать зарубежные и российские инвестиции.

«Владимир Иванович, я думаю, что вам нужно сейчас, как новому руководителю региона, человеку, который хорошо знает Дальний Восток и собственно родной край, сконцентрироваться именно на поиске и новых точек роста, и новых инвестиционных проектов. Потому что без этого экономики не будет, - сказал Дмитрий Медведев. - Конечно, федеральный центр будет финансировать программы, которые есть, мы будем стараться помогать по разным направлениям, понимая специфику жизни на Дальнем Востоке, но, тем не менее, привлечение иностранных и российских инвесторов остаётся ключевой задачей. То, что, к сожалению, не удавалось вашим предшественникам - всем вашим предшественникам».

Владимир Илюхин подчеркнул, что правительство края сейчас активно занимается этим вопросом: «Я думаю, что нам удастся в этом смысле ситуацию продвинуть, конечно, не так скоро, как хотелось бы. Сейчас мы активно занимаемся проработкой проекта по строительству на Камчатке приливной электростанции с участием южнокорейских коллег. В начале апреля я улетаю на переговоры».

Строительство приливной электростанции в Пенжинском районе на севере Камчатки - один из многих проектов, которые в начале апреля будут представлены на презентации инвестиционного потенциала Камчатского края в Сеуле. Оно позволит наладить производство дешевой электроэнергии в крае. «Сегодня гидроэнергетика для Камчатки – знаковый аспект, которым мы будем заниматься. Это один из видов развития экономики», - отметил губернатор. По его словам, корейская сторона заинтересована в участии в проекте.

«Если нужно, я готов тоже пару слов замолвить, я на следующей неделе буду в Корее», - заявил Дмитрий Медведев.

В ходе беседы Владимир Илюхин и Президент Российской Федерации обсудили перспективы развития туризма в Камчатском крае. «Конечно, сегодня туризм для Камчатки - вещь очень важная и перспективная, - сказал Владимир Илюхин. - Но она требует сегодня создания инфраструктуры, безусловно, должны быть большие инвестиции».

«Где-то большие, где-то небольшие. Что такое туризм? Это не только магистрали и не только пятизвёздочные отели - это всё-таки сеть обычных, относительно небольших отельчиков, сеть кафешек, ресторанов», - подчеркнул глава государства.

Губернатор Камчатского края сообщил, что одной из проблем привлечения туристов в край является транспортная составляющая. «Это как раз то, о чём мы с вами должны будем посовещаться», - сказал Дмитрий Медведев.

Пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.

Фото пресс-службы Президента России.