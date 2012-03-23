РИА "Восток-Медиа" поздравляет с юбилеем Дальневосточный консалтинговый центр технологии управления и лидерства "Партнер"

ВЛАДИВОСТОК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА – РИА «Восток-Медиа» поздравляет с юбилеем одну из ведущих консалтинговых компаний Дальнего Востока - Дальневосточный консалтинговый центр технологии управления и лидерства "Партнер" и лично его директора Евгению Олофинскую.

ДВКЦ "Партнер" отметил десятилетие успешной работы на рынке консалтинговых услуг края

Сегодня ДВКЦ "Партнер" – это один из лучших экспертов в области обучения персонала.

Основное направление работы компании – открытые тематические семинары-тренинги для предприятий для предприятий различных форм собственности, проведение корпоративных семинаров, стандартных и индивидуальных тренингов. Специалисты "Партнера" ведут организационное и индивидуальное консультирование руководителей предприятий, помогают организовать успешные и яркие презентации, выставки, конференции.

РИА «Восток-Медиа» поздравляет ДВКЦ "Партнер" с юбилеем и желает стабильного развития и удачных перспектив!