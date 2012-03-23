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Posted 22 марта 2012, 23:49

Published 22 марта 2012, 23:49

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

РИА "Восток-Медиа" поздравляет с юбилеем Дальневосточный консалтинговый центр технологии управления и лидерства "Партнер"

22 марта 2012, 23:49
ДВКЦ "Партнер" отметил десятилетие успешной работы на рынке консалтинговых услуг края

ВЛАДИВОСТОК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА – РИА «Восток-Медиа» поздравляет с юбилеем одну из ведущих консалтинговых компаний Дальнего Востока - Дальневосточный консалтинговый центр технологии управления и лидерства "Партнер" и лично его директора Евгению Олофинскую.
ДВКЦ "Партнер" отметил десятилетие успешной работы на рынке консалтинговых услуг края
Сегодня ДВКЦ "Партнер" – это один из лучших экспертов в области обучения персонала.
Основное направление работы компании – открытые тематические семинары-тренинги для предприятий для предприятий различных форм собственности, проведение корпоративных семинаров, стандартных и индивидуальных тренингов. Специалисты "Партнера" ведут организационное и индивидуальное консультирование руководителей предприятий, помогают организовать успешные и яркие презентации, выставки, конференции.
РИА «Восток-Медиа» поздравляет ДВКЦ "Партнер" с юбилеем и желает стабильного развития и удачных перспектив!

ДВКЦ "Партнер"
Владивосток, ул. Пушкинская 40, 9 этаж, офис 901.
Тел: (423) 22-666-26, 22-666-00, 242-03-03, 242-13-13.
Наш сайт - www.dvpartner.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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