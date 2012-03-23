Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита "Доверие" до трех миллионов

ХАБАРОВСК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Сбербанк России увеличил максимальную сумму кредита "Доверие" для малого бизнеса до 3 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе банка, кредит «Доверие» разработан специально для компаний и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой до 60 млн. рублей.

Он предоставляется на любые цели при сроке до 3-х лет. Немаловажным условием для клиентов является фиксированная процентная ставка, отсутствие дополнительных комиссий и залога. Решение о выдаче кредита принимается за 3 дня.

«Доверие» является одним из наиболее востребованных предпринимателями региона кредитов, - отмечает Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Традиционно получение кредита представляется сложным процессом: нужно подготовить огромный пакет документов, затем ожидать рассмотрения заявки. Процедура получения кредита «Доверия» - предельно упрощена, что позволяет бизнесменам получить деньги «здесь и сейчас».

На сегодняшний день кредит «Доверие» оформили более 3 тысяч предпринимателей Дальнего Востока.