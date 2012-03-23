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Posted 23 марта 2012, 00:12

Published 23 марта 2012, 00:12

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

В Приморье загорелся "пароход"

23 марта 2012, 00:12
Сюжет
Происшествие
Возгорание произошло на буксире

ВЛАДИВОСТОК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В городе Находка Приморского края на буксире «Корабел», стоящего на ремонте в доке судоремонтного завода, вчера вечером произошло возгорание.
Оперативно к месту возгорания прибыли пожарные подразделения. После проведенной разведки судна было обнаружено возгорание изоляции в трюмном помещении буксира. Огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания. Его площадь составила около 30 кв. метров.
В результате пожара пострадавших и погибших нет. С буксира самостоятельно эвакуировались 5 человек - члены экипажа. Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
В настоящее время причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются.
Всего для ликвидации пожара привлекалось 37 человек и 9 единиц техники.
НК

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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