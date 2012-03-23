В Приморье загорелся "пароход"

ВЛАДИВОСТОК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В городе Находка Приморского края на буксире «Корабел», стоящего на ремонте в доке судоремонтного завода, вчера вечером произошло возгорание.

Оперативно к месту возгорания прибыли пожарные подразделения. После проведенной разведки судна было обнаружено возгорание изоляции в трюмном помещении буксира. Огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания. Его площадь составила около 30 кв. метров.

В результате пожара пострадавших и погибших нет. С буксира самостоятельно эвакуировались 5 человек - члены экипажа. Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются.

Всего для ликвидации пожара привлекалось 37 человек и 9 единиц техники.

НК

