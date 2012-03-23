В селе Каменское на Камчатке реконструируют систему теплоснабжения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА - К началу нового отопительного сезона в Пенжинском районе в селе Каменское планируется установить и подключить 8 новых модульных бойлерных. Центральная угольная котельная будет законсервирована.

Большую часть средств, необходимых для приобретения комплектующих деталей и модулей в размере 24 миллионов рублей, должен выделить краевой бюджет. Вопрос финансирования сейчас рассматривается в правительстве Камчатского края.

Но уже на этом этапе энергопредприятие за свой счёт приобрело комплектующие и смонтировало пилотную бойлерную установку. В ноябре она была подключена.

Сегодня можно констатировать, что осенне-зимний максимум нагрузки прошел без сбоев. На основании заключения, сделанного специалистами по работе бойлерной установки, Программа реконструкции была откорректирована и принято решение установить 8 бойлерных, а не 6, как предполагалось изначально. Как только будет определён источник финансирования, ОАО «ЮЭСК» продолжит реализацию Программы, первый этап которой должен завершиться к концу текущего года.

На втором этапе, в 2013 году, все старые бойлеры в селе будут заменены на новые фирмы «Lamborghini». Информация о работе всех бойлерных будет стекаться на пульт дежурного оператора, и контролироваться одним диспетчером.

«Программу реконструкции системы теплоснабжения с. Каменское» ОАО «ЮЭСК» разработало в прошлом году, после вхождения в тепловой бизнес в Пенжинском районе, с целью повышения качества и надёжности теплоснабжения.

Реализация проекта рассчитана на 3 года. На первом этапе, в 2011-2012 годах, будут установлены 8 новых модульных бойлерных, проведена реконструкция действующих и законсервирована центральная угольная котельная.

Реконструкция системы теплоснабжения позволит улучшить качество отопления, что для района с сорокоградусными морозами крайне важно. Повысится безопасность, снизится аварийность. Ещё один из плюсов – не будет вредных выбросов от угольной котельной.

В настоящее время специалистами ОАО «ЮЭСК» разрабатывается программа реконструкции системы теплоснабжения села Слаутное в этом же районе, сообщила пресс-служба ОАО «Камчатскэнерго».