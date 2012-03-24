Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Приморье настораживает специалистов

Регистрировалась заболеваемость выше эпидемического порога на 8,5% среди совокупно населения, за счет детей 7-14лет, в данной возрастной группе отмечается превышение порогового значения на 23,4%, темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе -15,5%.

По Владивостоку эпидемическая ситуация оценивается как ординарная. Основная доля заболевших острыми респираторными заболеваниями, в том числе гриппом, приходится на детей до 14 лет – 73,1 %.

В связи с повышенной заболеваемостью в отдельных образовательных учреждениях на прошедшей неделе частично приостанавливалось функционирование групп: по одной группе в одном учреждении городов Находка, Артем Дальнереченск, Партизанск, Кировскому, Кавалеровскому районах, в шести учреждениях в Дальнегорске. Полное закрытие учреждений зарегистрировано на территории Ольгинского района (детский сад села Милоградово и детский сад села Серафимовка)

В период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ с целью профилактики рекомендуется применять витамины. Предпочтительней применять витамин С в натуральном виде с пищевыми продуктами. Витамин С содержится в таких продуктах, как цитрусовые, клюква, брусника, черная смородина. Следует обратить внимание на укрепление иммунной системы. Этому способствует полноценный сон, «здоровое» питание, занятие физкультурой, пребывание на свежем воздухе. При пребывании на улице необходимо одеваться в соответствии с погодными условиями, чтобы избежать как переохлаждения, так и перегревания. Особенно это касается детей, которых некоторые родители любят укутывать сверх меры. В помещениях необходимо проводить регулярное проветривание и влажную уборку.

Необходимо избегать общения с лицами, у которых имеются признаки ОРВИ (насморк, кашель, чихание, повышение температуры). При необходимости ухода за больными ОРВИ использовать маску, тщательно мыть руки.

Родителям даже при легкой форме заболевания у ребенка не следует его отправлять в детский сад или школу. Это опасно не только для заболевшего, который может получить осложнение при несоблюдении постельного режима, но и для других детей, контактирующих с больным. В образовательных учреждениях необходимо регулярно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, проводить проветривание воздуха. Также необходимо ввести ежедневный медицинский осмотр детей и персонала с измерением температуры тела и осмотром слизистых носоглотки

Следует помнить, что при появлении первых симптомов заболевания ОРВИ и гриппом необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение, так как оценить реальное состояние больного и поставить точный диагноз может только врач, и только врач может решить, не является ли течение болезни осложненным, и не происходит ли на фоне заболевания возникновение каких либо патологических процессов, угрожающих здоровью и жизни больного, решить вопрос о необходимости госпитализации. Не стоит заниматься самолечением. Осложнения гриппа, в особенности пневмония, могут развиваться в первые сутки от начала заболевания.