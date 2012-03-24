В Приморье будут судить членов опасной банды

23 марта краевой прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении более 40 преступлений против личности и собственности граждан.

Члены банды - Сергей Авилов, Александр Мушаряпова, Антон Ростоцкий, братья Виктор и Владимир Тараненко, Алексей Якупов обвиняются в нападениях на граждан с целью лишения их жизни и завладении чужим имуществом. Обвинение также предъявлено Александру Кожарову, не являвшемуся участником банды и четырем заказчикам убийств - Павлу Королькову, Олегу Фобъянчуку, Сергею Касьянову и Евгению Островскому.

По версии следствия, банда действовала в период с 1998 по 2007 годы на территории нескольких населенных пунктов Приморья: Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, а также Шкотовского района.

Организатор и руководитель банды, активно сотрудничавший с органами следствия, уже осужден Приморским краевым судом к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен с учетом рассмотрения дела в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Членам преступной группы, часть из которых профессионально занималась спортом, предъявлено обвинение в совершении 18 нападений на лиц с целью лишения жизни. На их счету заказные убийства, при этом ряд из них совершены общеопасным способом, путем подрыва взрывных устройств в подъездах жилых домов. Некоторые убийства связаны с разделом сфер влияния в криминальной среде Приморского края.

Так, в июне 2004 года на почве конфликта при разделе сфер влияния среди ранее судимых лиц и предпринимателей Артёма по дороге на дачу был убит местный предприниматель. Нападавшие перегородили проезжую часть дороги заранее спиленным деревом, в связи с чем потерпевший был вынужден снизить скорость машины.



После этого из двух автоматов системы «Калашникова» члены банды обстреляли автомобиль жертвы. Будучи раненым, водитель попытался убежать, однако, выстрелами в голову был убит одним из нападавших. Находившаяся в автомашине его жена получила ранение легкого, диафрагмы и печени, а также слепого огнестрельного ранения грудной клетки слева, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.