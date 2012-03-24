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Posted 24 марта 2012, 01:03

Published 24 марта 2012, 01:03

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

В Приморье будут судить членов опасной банды

24 марта 2012, 01:03
Сюжет
Происшествие
Преступники "промышляли" в крае около десяти лет

ВЛАДИВОСТОК. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье перед судом предстанут члены банды, действовавшей на территории края порядка 10 лет, сообщила старший помощник прокурора края Елена Телегина.

23 марта краевой прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении более 40 преступлений против личности и собственности граждан.
Члены банды - Сергей Авилов, Александр Мушаряпова, Антон Ростоцкий, братья Виктор и Владимир Тараненко, Алексей Якупов обвиняются в нападениях на граждан с целью лишения их жизни и завладении чужим имуществом. Обвинение также предъявлено Александру Кожарову, не являвшемуся участником банды и четырем заказчикам убийств - Павлу Королькову, Олегу Фобъянчуку, Сергею Касьянову и Евгению Островскому.
По версии следствия, банда действовала в период с 1998 по 2007 годы на территории нескольких населенных пунктов Приморья: Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, а также Шкотовского района.
Организатор и руководитель банды, активно сотрудничавший с органами следствия, уже осужден Приморским краевым судом к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен с учетом рассмотрения дела в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Членам преступной группы, часть из которых профессионально занималась спортом, предъявлено обвинение в совершении 18 нападений на лиц с целью лишения жизни. На их счету заказные убийства, при этом ряд из них совершены общеопасным способом, путем подрыва взрывных устройств в подъездах жилых домов. Некоторые убийства связаны с разделом сфер влияния в криминальной среде Приморского края.
Так, в июне 2004 года на почве конфликта при разделе сфер влияния среди ранее судимых лиц и предпринимателей Артёма по дороге на дачу был убит местный предприниматель. Нападавшие перегородили проезжую часть дороги заранее спиленным деревом, в связи с чем потерпевший был вынужден снизить скорость машины.

После этого из двух автоматов системы «Калашникова» члены банды обстреляли автомобиль жертвы. Будучи раненым, водитель попытался убежать, однако, выстрелами в голову был убит одним из нападавших. Находившаяся в автомашине его жена получила ранение легкого, диафрагмы и печени, а также слепого огнестрельного ранения грудной клетки слева, что расценивается как тяжкий вред здоровью.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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