vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 марта 2012, 03:46

Published 26 марта 2012, 03:46

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

Медведев провёл встречу с Обамой

26 марта 2012, 03:46
Они общались "на полях" саммита в Сеуле

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Президент России Дмитрий Медведев «на полях» саммита по ядерной безопасности в Сеуле провёл в понедельник встречу с президентом США Бараком Обамой, на которой планировалось обсудить проблематику ПРО, ситуацию в Сирии и вопросы двустороннего взаимодействия.

С российской стороны во встрече также принимали участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента России Сергей Приходько, гендиректор Росатома Сергей Кириенко, посол России в США Сергей Кисляк, пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова, директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

В американскую делегацию входят помощник президента США по вопросам безопасности Том Донилон, министр энергетики США Стивен Чу, заместитель генсека США Билл Бернс, посол США в России Майкл Макфол, заместитель помощника президента США Бен Родс, специальный помощник президента США по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Гэри Сеймур и специальный помощник президента США по делам России Элис Уэйлс.
Газета.ру

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика