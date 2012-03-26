Медведев провёл встречу с Обамой

Posted 26 марта 2012, 03:46
Published 26 марта 2012, 03:46
Modified 17 сентября 2022, 11:55
Updated 17 сентября 2022, 11:55
ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Президент России Дмитрий Медведев «на полях» саммита по ядерной безопасности в Сеуле провёл в понедельник встречу с президентом США Бараком Обамой, на которой планировалось обсудить проблематику ПРО, ситуацию в Сирии и вопросы двустороннего взаимодействия.
С российской стороны во встрече также принимали участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента России Сергей Приходько, гендиректор Росатома Сергей Кириенко, посол России в США Сергей Кисляк, пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова, директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
В американскую делегацию входят помощник президента США по вопросам безопасности Том Донилон, министр энергетики США Стивен Чу, заместитель генсека США Билл Бернс, посол США в России Майкл Макфол, заместитель помощника президента США Бен Родс, специальный помощник президента США по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Гэри Сеймур и специальный помощник президента США по делам России Элис Уэйлс.
Газета.ру