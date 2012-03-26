Медведев провёл встречу с Обамой

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Президент России Дмитрий Медведев «на полях» саммита по ядерной безопасности в Сеуле провёл в понедельник встречу с президентом США Бараком Обамой, на которой планировалось обсудить проблематику ПРО, ситуацию в Сирии и вопросы двустороннего взаимодействия.