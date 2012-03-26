Самый маленький народ прошел "последней тропой" (видео)

ХАБАРОВСК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Древний праздник «последний тропы» впервые за многие годы отметили в крошечном национальном селе Удинск в районе имени Полины Осипенко на севере Хабаровского края. Эта крошечная деревня, где осталось около ста жителей, считается одним из двух населенных пунктов, где компактно проживает одна из самых малочисленных национальностей на планете – негидальцы. При въезде село производит весьма грустное впечатление. Красивый дом «под старину» на берегу Амгуни зияет пустыми оконными проемами. Местные рассказывают, что это – один из первых домов в Удинске, который еще в позапрошлом веке поставил местный купец, торгующий рыбой. Позже в доме размещался детский сад. Но село было признано бесперспективным, садик закрыли. Затем закрыли начальную школу. Теперь все семь местных школьников обучаются в интернате при школе в более крупном поселке Херпучи на противоположном берегу реки. Единственное каменное здание в Удинске (бывший Дом культуры) тоже давно заброшено. В местном бюджете нет денег на ремонт кровли. Но сам ДК вместе с почтой, администрацией, единственным магазином и фельдшерским пунктом продолжает функционировать в другом деревянном доме.