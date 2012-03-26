Самый маленький народ прошел "последней тропой" (видео)

Posted 26 марта 2012, 08:10
Published 26 марта 2012, 08:10
Modified 17 сентября 2022, 11:55
Updated 17 сентября 2022, 11:55
ХАБАРОВСК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Древний праздник «последний тропы» впервые за многие годы отметили в крошечном национальном селе Удинск в районе имени Полины Осипенко на севере Хабаровского края. Эта крошечная деревня, где осталось около ста жителей, считается одним из двух населенных пунктов, где компактно проживает одна из самых малочисленных национальностей на планете – негидальцы. При въезде село производит весьма грустное впечатление. Красивый дом «под старину» на берегу Амгуни зияет пустыми оконными проемами. Местные рассказывают, что это – один из первых домов в Удинске, который еще в позапрошлом веке поставил местный купец, торгующий рыбой. Позже в доме размещался детский сад. Но село было признано бесперспективным, садик закрыли. Затем закрыли начальную школу. Теперь все семь местных школьников обучаются в интернате при школе в более крупном поселке Херпучи на противоположном берегу реки. Единственное каменное здание в Удинске (бывший Дом культуры) тоже давно заброшено. В местном бюджете нет денег на ремонт кровли. Но сам ДК вместе с почтой, администрацией, единственным магазином и фельдшерским пунктом продолжает функционировать в другом деревянном доме.
Именно здесь и решили отмечать древний шаманский праздник. Правда, в самом Удинске люди настолько отвыкли от родных традиций, что в таинства старинных обрядов негидальцев посвящала знаток эвенкийской культуры Таисия Даминова из районного центра. Народы всегда жили бок о бок, и во многом обычаи очень похожи, уточнила она.
Праздник «последней тропы» для крошечного Удинска, где едва наберется сотня жителей, стал первым символом возрождения села, о котором даже многие местные частенько говорят, как об умирающем поселке. Пожалуй, на улицах Удинска такого количества песен на родном языке не звучало с тех времен, когда были живы старейшины – хранители исконной культуры. Пытались местные охотники состязаться и в национальных видах спорта. Метали маут, хотя оленей тут давно не держат. Стреляли из луков, пытались попасть в импровизированную мишень копьями. Больше сноровки проявили местные гонщики на снегоходах. Причем все – «Бураны». Новомодные и такие дорогие «Ямахи» тут не в большой чести. Для отечественных буреломов, говорят местные охотники, нужна отечественная техника.
Как говорит председатель районной ассоциации коренных народов Людмила Балабанова, подобные мероприятия во многом удалось организовать при помощи спонсоров. Ими традиционно выступают крупные корпорации, которые занимаются в районе добычей природных ресурсов.
За счет адресных отчислений золотодобытчиков и лесорубов удается поддерживать клубы, школы, фольклорные коллективы. В этом году, как сообщила Людмила Балабанова, за счет добывающих компаний в самые отдаленные населенные пункты будут выезжать бригады высококвалифицированных врачей из краевых клиник.
Но в районе понимают, одной помощью пусть даже весьма состоятельных и щедрых компаний сыт не будешь. Этим летом в Удинске планируют зарегистрировать первую национальную общину. Ведь получается же у многих аборигенов из других районов края не только свои села обеспечить нормовой рыбой и дровами, но даже вести прибыльный бизнес. Тем более, что теперь с большой землей у того же Удинска есть практически круглогодичная связь.
ИС