В Приморье в аварию попали малолетки

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В Спасске-Дальнем в 01.30 возле дома № 3 по ул. Борисова водитель автомашины «Хонда Интегра», двигаясь в сторону ул. Красногвардейской, при выполнении обгона, совершил столкновение с грузовиком «Ниссан Дизель».

В момент ДТП в «Хонде» находились два подростка, 14 и 16 лет, один из которых – 14-тилетний, управлял автомашиной. В результате столкновения травмы получили оба подростка, с места ДТП они были госпитализированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства данного происшествия, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГИБДД края.

НК

