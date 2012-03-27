ХАБАРОВСК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА — 35 населенных пунктов Хабаровского края перейдут на природный газ к 2015 году. Правительством края подготовлен проект программы газификации региона на 2012-2015 годы.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого правительства, в настоящее время документ находится на утверждении в компании – инвесторе ОАО «Газпром». Согласно Программе предусмотрено строительство более 220 км межпоселковых газопроводов в 35 населенных пунктах края, запланирован перевод на природный газ 41 котельной, 35 тысяч квартир. Инвестиции на реализацию Программы составят около восьми млрд. рублей.

Развитие газотранспортной системы даст возможность подключиться к газу промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, объектам коммунальной энергетики и жилищного фонда, что позволит увеличить потребление природного газа в крае.

Согласно контрактам с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» поставщиками природного газа в край являются – ОАО «Хабаровсккрайгаз», ОАО «ДГК». Максимальный объем поставок природного газа в регион установлен на уровне 2885 млн. куб. м. По показателям 2011 года уровень потребления составил 1875 млн. куб. м.

«Уже в ближайшее время этот разрыв значительно сократится, - отмечает председатель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса Анатолий Шатаев. – Основанием для этого являются показатели по газификации региона прошлого года, когда в строй были введены 6 газовых модульных котельных, с сжиженного на природный газ - более дешевый и безопасный - переведены почти 800 квартир в поселке Горный Солнечного района, в селе Осиновая Речка Хабаровского района и в Николаевске – на – Амуре начаты проектные работы по газификации астного сектора».

В соответствии с Программой на 2012 год запланированы проектные работы по двум газопроводам – отводам и газораспределительным станциям в поселке Хор, и г. Вяземский. От ГРС будут построены 5 межпоселковых газопроводов, по ним «голубое топливо» пойдет в 13 населенных пунктов Вяземского и имени Лазо районов.

До конца 2013 года запланирован перевод на газ 18 котельных, около 12 тысяч квартир и домовладений жилищного фонда, а также строительство комплекса приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа в п. Многовершинный Николаевского района.

Предполагается, что к 2015 году будет газифицировано 75% жилищного фонда края.