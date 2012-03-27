"Амурские тигры" опять уступили в серии буллитов

ХАБАРОВСК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА — "Амурские Тигры" в первом матче серии плей-офф против "Мытищинских Атлантов" уступили в серии буллитов.

Мытищинские Атланты (Московская область) – Амурские Тигры (Хабаровск) – 5:4 ПБ (2:0, 0:3, 2:1, 0:0, 1:0).

Голы: 1:0 – Рукавишников (Чернов, Кадейкин) – 07:48. 2:0 – Кадейкин (Чернов) – 13:00. 2:1 – Тесленко (Лугин) – 23:39 (5x4). 2:2 – Литовченко (Лугин, Мельниченко) – 32:43. 2:3 – Кацуба (Омельяненко) – 34:55 (5x4). 3:3 – Кузнецов (Левицкий) – 42:38. 4:3 – Шевченко (Рукавишников) – 46:54 (5x4). 4:4 – Мельниченко (Наместников) – 49:24. 5:4 – Левицкий – 70:00 ( ПБ).

Вратари: Ерёмин, Финагин – Берестнев. Штраф: 10 (2-6-2-0) – 12 (4-0-8-0). Броски: 50-34.