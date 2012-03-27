Аварийный южнокорейский сухогруз "Ориентал Эйнджел" может быть снят с мели в июне

АНАДЫРЬ. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты Чукотского филиала ФБУ «Камчатская дирекция по техническому обеспечению надзора на море», выполнившие в период с 13 по 20 марта подводное обследование корпуса аварийного корейского сухогруза «Ориентал Эйнджел», севшего на мель у берегов Чукотки в ноябре, считают возможным снять судно с мели в период с 10 июня по 1 июля. После этого его отбуксируют в безопасное место. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в отделе информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Аварийная ситуация сложилась на корейском сухогрузе 16 ноября, после возникновения пожара, когда судно находилось в Беринговом море. 89 членов экипажа покинули горящий корабль и были приняты на борт находящимися в этом районе судами.

Спустя три дня «Ориентал Эйнджел» был обнаружен севшим на мель в районе мыса Военных топографов (южное побережье Чукотского АО). В танках судна водоизмещением 5210 тонн осталось значительное количество ГСМ: 942 т мазута, 116 т дизтоплива и 52 т машинного масла. По оценке Управления Росприроднадзора по Чукотскому АО, в случае утечки нефтепродуктов в Берингово море экологический ущерб окружающей среде может составить свыше 4,6 млрд рублей.

В развернутом отчете Чукотского филиала «Камчаттехмордирекции» в качестве рекомендаций по дальнейшей судьбе аварийного корейского судна предлагается, используя одну из сохранившихся якорных цепей сухогруза, снять с мели «Ориентал Эйнджел» и произвести его отбуксировку в безопасный район.

При этом операцию по снятию судна и дальнейшей буксировке желательно производить в летний период, с 10 июня по 1 июля, когда в этой части Берингова моря наблюдаются наиболее благоприятные погодные условия. Весенняя подвижка льдов, по мнению специалистов «Камчаттехмордирекции», существенной угрозы для целостности корпуса сухогруза не представляет, так как лед в окрестностях судна пористый и разбит на мелкие фракции. Тяжелые ледовые поля, выносимые из Анадырского залива, появляются в этом районе Берингова моря не ранее начала июля.

Кроме того, в отчете сообщаются результаты осмотра водолазов подводной части «Ориентал Эйнджел». Судно стоит килем на ровной песчаной поверхности, не опираясь корпусом на грунт, в 115 м от берега. Серьезных повреждений подводной части корпуса не обнаружено, течи не наблюдается. При визуальном обследовании утечки нефтепродуктов из танков судна не выявлено.

Полученные специалистами «Камчаттехмордирекции» данные также позволили приблизительно восстановить картину крушения. После возникновения пожара на «Ориентал Эйнджел», вынудившего экипаж корабля оставить судно, сухогруз под влиянием течения и сильного восточного ветра несло со значительной скоростью в сторону берега левым бортом. Достигнув минимальной глубины кормой, «Ориентал Эйнджел» ударился о грунт так называемой пяткой киля, после чего был развернут через левый борт носом в сторону берега.