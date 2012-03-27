Большинство дальневосточников считает, что наркоманов нужно сажать в тюрьму

Posted 27 марта 2012, 04:54
Published 27 марта 2012, 04:54
Modified 17 сентября 2022, 11:53
Updated 17 сентября 2022, 11:53
ВЛАДИВОСТОК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Большинство дальневосточников считает, что наркоманов нужно не лечить, а сажать в тюрьму.
РИА «Восток-Медиа» провело опрос своих читателей. Им был задан вопрос: считаете ли вы, что наркоманов нужно сажать в тюрьму? В голосовании приняли участие более 6 тысяч человек.
О том, что наркоманов нужно сажать в тюрьму, заявило 2/3 опрошенных, а именно 66 процентов. Поводом для такого вывода послужил постулат о том, что наркоманы «социально опасны».
Почти треть – 31 процент – респондентов считают, что наркоманы «больные люди и нуждаются в лечении».
Тем, кому безразлично, что будет с наркоманами, оказалось около 1-го процента.
А.А.
Фото с сайта http://www.izvestia.ru/news/420028