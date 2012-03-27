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Posted 26 марта 2012, 23:51

Published 26 марта 2012, 23:51

Modified 17 сентября 2022, 11:55

Updated 17 сентября 2022, 11:55

Госдума все-таки сократила минимальную численность партий в 80 раз

26 марта 2012, 23:51
Закон поддержали все думские фракции

ХАБАРОВСК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект «О политических партиях».
Президентский законопроект «О политических партиях» прошел процедуру третьего чтения. Он значительно упрощает процесс создания партий: в 80 раз минимизирует численность и вводит уведомительный порядок регистрации. Новые правила начнут действовать с момента опубликования закона. Таким образом, уже этой весной партийное строительство пойдет по облегченному варианту.
Закон поддержали все думские фракции. Два раза во время его обсуждения в зале пленарных заседаний Госдумы присутствовали представители непарламентских партий, которые получили право выступить с трибуны. Так что документ смело можно назвать итогом широкой дискуссии, в которой были максимально учтены все точки зрения, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе «Единой России».
«Власть осуществляет долгосрочную и продуманную политику по либерализации. Блок Президентских законопроектов в этой области – ответ на широкие общественные вызовы, которые сформировались в последние годы.
Последние изменения закон «О политических партиях» претерпел в 2006 году. Тогда для регистрации партии численность была увеличена с 10 тысяч до 50. В итоге с тех пор процедуру регистрации не удалось пройти никому», - пояснил депутат Госдумы РФ, руководитель Дальневосточного межрегионального координационного совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ростислав Гольдштейн.
«Политическая активность россиян растет. Но порой им сложно реализовать свои политические амбиции в рамках существующей системы. У нас всего 7 партий. Если конкретный человек полностью не разделяет взгляды хотя бы одной из них, то по сути он теряет свое конституционное право быть избранным, иметь своего представителя во власти.
У нас есть множество общественных объединений, но и они лишены возможности полноценного участия в избирательном процессе. Президентская инициатива позволит существенно изменить ситуацию, сделать власть более открытой, а политическую систему – более демократичной», - добавил Ростислав Гольдштейн.


ак

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