Над Амуром сегодня гремели взрывы (видео)

Posted 27 марта 2012, 05:18
Published 27 марта 2012, 05:18
Modified 17 сентября 2022, 11:53
Updated 17 сентября 2022, 11:53
ХАБАРОВСК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - На льду Амура в районе села Вятское под Хабаровском саперные подразделения Восточного военного округа сегодня провели обучение подрыву ледяных заторов. Опытные военные подрывники продемонстрировали молодым коллегам, как по всем правилам боевой подготовки проводить бурение льда, закладывать взрывчатку, производить взрывы. Ликвидация ледовых заторов сейчас становится особенно актуальной - большинство рек в верхнем своем течении уже освободились ото льда, вода спускается вниз, но в узких местах и под мостами, где лед еще не сошел, он намораживается поверх уже существующего ледового панциря, возможно возникновение ледяных заторов.
Говорить о конкретной опасности населенным пунктам, мостам и прочим сооружениям пока рано, но в Хабаровском крае много мест, где такая ситуация может сложиться в очень сжатые сроки. Соответственно необходимо большое количество специалистов-подрывников, которые могли бы оперативно выдвинуться в любую точку и ликвидировать ледовый затор. Очень тревожной складывается обстановка в самом холодном регионе Дальнего Востока – республике Саха, где некоторые реки этой зимой промерзли до дна. А это может привести к серьезным заторным явлениям, которые угрожают сильнейшими наводнениями. В Восточном военном округе для помощи в ликвидации подобных явлений создано 25 мобильных подрывных групп, сообщает Первый канал.
ИС