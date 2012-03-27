Над Амуром сегодня гремели взрывы (видео)

Говорить о конкретной опасности населенным пунктам, мостам и прочим сооружениям пока рано, но в Хабаровском крае много мест, где такая ситуация может сложиться в очень сжатые сроки. Соответственно необходимо большое количество специалистов-подрывников, которые могли бы оперативно выдвинуться в любую точку и ликвидировать ледовый затор. Очень тревожной складывается обстановка в самом холодном регионе Дальнего Востока – республике Саха, где некоторые реки этой зимой промерзли до дна. А это может привести к серьезным заторным явлениям, которые угрожают сильнейшими наводнениями. В Восточном военном округе для помощи в ликвидации подобных явлений создано 25 мобильных подрывных групп, сообщает Первый канал.