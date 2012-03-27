В Хабаровске будут искать одиноких ветеранов

ХАБАРОВСК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА — «Наследники Победы» - акция с таким названием пройдет в Центральном округе Хабаровска с 18 апреля по 9 мая. Масштабное мероприятие, приурочено к празднованию 67-й годовщины со Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии Хабаровска, в акции примут участие добровольческие отряды, школьники, студенты, представители общественных советов по организации работы с детьми и молодежью, а также активистки форума «Хабмама».

Взрослые, подростки и дети намерены создать для ветеранов теплую, дружескую атмосферу, окружить людей старшего поколения заботой и вниманием. Для начала активисты планируют собственными руками изготовить более двух тысяч красочных открыток со словами благодарности участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Центральном округе.

Праздничные послания будут отправлены уважаемым адресатам, а также вручены ветеранам во время тематических встреч в школах и детских садах. Кроме того, в ходе акции пройдет телефонная «горячая линия» - «Мой сосед – ветеран».

«Мы рассчитываем собрать информацию о героях, которые проживают с нами рядом – рассказывает главный специалист сектора по работе с детьми и молодежью комитета по управлению Центральным округом Наталья Литвинова. – Быть может, кто-то из пожилых людей одинок и нуждается в помощи».

Жители района могут звонить по телефонам: 30-05-21 (сектор по работе с детьми и молодежью комитета по управлению Центральным округом) или 32-59-22 (районный совет ветеранов).

4-5 мая, как только установится теплая и сухая погода, в рамках акции «Наследники Победы» пройдет показ рисунков «Мир глазами детей». Для создания картин юным художникам отведут асфальтовую площадку на Уссурийском бульваре. Авторам работ, выполненных мелками, вручат Георгиевские ленты.

В майские дни раздавать этот знак доблести прохожим будут бригады добровольцев. На импровизированных концертных площадках Центрального округа под гитару будут звучать пенсии военных лет.