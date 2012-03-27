Женщины на маленьких автомобилях - самые грубые и опасные водители

ВЛАДИВОСТОК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Исследование, которое включило изучение поведения около 4 тысяч водителей, определило, что собственники маленьких автомобилей наиболее склонны к агрессии на дорогах, сообщают "Авто.Вести.Ru", со ссылкой на News.com. Из этой категории водителей наиболее агрессивны женщины.

"Мы выяснили, что водители маленьких машин чаще демонстрируют грубую или агрессивную манеру вождения. Это такие вещи как, например, езда с минимальной дистанцией до впередиидущего автомобиля или словесные перепалки с владельцами соседних по потоку машин, а то и вовсе демонстрация неприличных жестов", - поделился данными директор направления корпоративных связям одной из страховых компаний AMMI Дэвид Скапинкер.

Наиболее часто подобное поведение наблюдалось у девушек за рулем компактных машин – они водят еще агрессивнее мужчин.

Согласно полученным данным, около 75% водителей компактных машин признались, что часто ведут себя на дороге агрессивно, 46% респондентов отметили, что кричат на соседей по потоку, а 23% не соблюдают дистанцию до впередиидущего автомобиля.

У водителей более крупных автомобилей показатели по этим же пунктам ниже.