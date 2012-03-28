На пять месяцев в Хабаровске несовершеннолетних возьмут под контроль

ХАБАРОВСК. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В Хабаровске с 10 мая по 10 октября пройдет ежегодная комплексная межведомственная операция «Подросток», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.

Ее главная цель – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, выявление беспризорных детей, а также лиц, вовлекающих их в противоправные действия, пресечение в подростковой среде наркомании, алкоголизма, табакокурения.

Свои усилия объединят представители городской и районных комиссий по делам несовершеннолетних, специалисты управления образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, отдела по работе с детьми и молодежью, социальные работники, инспекторы ГИБДД, участковые, медики и просто неравнодушные горожане.

По традиции операция стартует с «Недели подростка», которая пройдет в Хабаровске с 10 по 20 мая. Задача специалистов - составить предварительные карты летней занятости ребят, состоящих на профилактических учетах. В июне инспекторы по делам несовершеннолетних, а также представители структур системы профилактики безнадзорности и правонарушений запланировали ряд рейдов по выявлению фактов продажи спиртных напитков подросткам.

Тем ребятам, которые уже «подсели» на алкоголь или наркотики, будет оказана медицинская и реабилитационная помощь. Большую ставку специалисты делают на профилактику, так, в школьных и загородных лагерях, на жилмассивах, в учреждениях культуры ребят ждут тематические беседы, акции, игры. Одна из основных задач комплексной операции – занять ребят во время летних каникул.

Подросткам предлагают поучаствовать в спортивных состязаниях, культурно-массовых мероприятиях. Кроме того, специалисты комиссий по делам несовершеннолетних помогут ребятам с трудоустройством. В июле во время этапа «Контингент» запланирована профилактическая работа с подростками, совершившими правонарушения, освободившимися из мест лишения свободы и теми, кто осужден условно.

Одним из наиболее важных направлений остается работа с семьей. Поэтому, начиная с августа в ходе этапа «Подросток - семья» инспекторы будут еженедельно выходить в рейды по выявлению неблагополучных семей и фактов ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

На особом контроле - мамы, имеющие отсрочку от наказания за совершенное преступление, пока не подрастут дети. Сотрудники пра-вопорядка уверены: проведение операции «Подросток» поможет защитить детей от влияния улицы, предостеречь от опасностей и поддержать в трудной жизненной ситуации.



