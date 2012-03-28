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Posted 28 марта 2012, 02:18

Published 28 марта 2012, 02:18

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

В деле о крушении "Кольской" нашли крайних?

28 марта 2012, 02:18
Сюжет
Происшествие
Должностных лиц, виновных в гибели 53 человек, просто уволят

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Расследование трагедии в плавучей буровой платформой «Кольская», которая случилась в декабре прошлого года у берегов Сахалина, приведет к увольнению ряда должностных лиц. Об этом сегодня сообщила Сахалинская транспортная прокуратура. Комиссия ОАО "Арктикморнефтегазразведка" (собственник утонувшей платформы) с участием Мурманской транспортной прокуратуры приняли решение освободить от занимаемых должностей заместителя генерального директора ОАО "Арктикморнефтегазразведка", а заместитель начальника службы безопасности мореплавания этой же компании получит выговор за катастрофу плавучей буровой установки "Кольская" и многочисленные человеческие жертвы. Как сообщает ИТАР-ТАСС, расследование гибели в Охотском море плавучей буровой платформы "Кольская" привело к увольнению начальника спасательно-координационного подцентра "Южно- Сахалинск".

- По сути, он нарушил свои прямые обязанности, однако к дисциплинарной ответственности привлечен не был в связи с тем, что уволился в добровольном порядке, - прокомментировала этот факт корреспонденту «Российской газеты» старший помощник сахалинского транспортного прокурора Лариса Будникова.

Буровая установка "Кольская" перевернулась и затонула во время сильного шторма 18 декабря прошлого года во время буксировки с Камчатки на Сахалин. Из 67 человек, находившихся на ее борту, спасти удалось только 14. По факту катастрофы Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Говорить предметно о результатах расследования пока преждевременно, говорят представители следствия.

ИС

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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