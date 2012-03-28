В деле о крушении "Кольской" нашли крайних?

Буровая установка "Кольская" перевернулась и затонула во время сильного шторма 18 декабря прошлого года во время буксировки с Камчатки на Сахалин. Из 67 человек, находившихся на ее борту, спасти удалось только 14. По факту катастрофы Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Говорить предметно о результатах расследования пока преждевременно, говорят представители следствия.