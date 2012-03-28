vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2012, 04:05

Published 28 марта 2012, 04:05

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

В Приморье спасатели-подрывники рвут лёд на реках

28 марта 2012, 04:05
В Яковлевском районе начала работу оперативная группа

ВЛАДИВОСТОК. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В Приморье на территории Яковлевского района начала работу оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Её задача – осуществление превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска льда на реках, особенно в районе мостовых сооружений. Проще говоря, спасатели-подрывники рвут лёд на реках.
На базе Центра управления в кризисных ситуациях ДВРЦ МЧС России создана рабочая группа по контролю за проведением противопаводковых мероприятий. В рамках её работы организован постоянный мониторинг состояния рек, ведётся уточнение необходимых превентивных мероприятий по пропуску паводковых вод, налажен обмен информацией между различными министерствами и ведомствами. Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
НК

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика