В Приморье спасатели-подрывники рвут лёд на реках

ВЛАДИВОСТОК. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В Приморье на территории Яковлевского района начала работу оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Её задача – осуществление превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска льда на реках, особенно в районе мостовых сооружений. Проще говоря, спасатели-подрывники рвут лёд на реках.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях ДВРЦ МЧС России создана рабочая группа по контролю за проведением противопаводковых мероприятий. В рамках её работы организован постоянный мониторинг состояния рек, ведётся уточнение необходимых превентивных мероприятий по пропуску паводковых вод, налажен обмен информацией между различными министерствами и ведомствами. Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

НК

