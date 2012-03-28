В приморском порту подняли рекордный вес

Posted 28 марта 2012, 02:17
Published 28 марта 2012, 02:17
Modified 17 сентября 2022, 11:53
Updated 17 сентября 2022, 11:53
ВЛАДИВОСТОК. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В Приморье произвели обработку груза, предназначенного для строящейся в Нижнем Новгороде электрической подстанции «Заречная».
Два трансформатора южнокорейского производства весом по 116 тонн каждый были выгружены с судна и погружены на специализированные железнодорожные транспортеры для дальнейшей их доставки в столицу Приволжского федерального округа.
Процесс перевалки тяжеловесов основывался на спаренной работе двух портальных кранов разной грузоподъемности - 63 и 100 тонн, работа которых синхронизировалась траверсой-балансиром. Подъем трансформаторов осуществлялся с использованием четырех специальных строп-лент, грузоподъемность каждой из которых составляет 70 тонн. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в редакции «Морского бюллетеня».
НК