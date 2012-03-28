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Posted 28 марта 2012, 02:17

Published 28 марта 2012, 02:17

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

В приморском порту подняли рекордный вес

28 марта 2012, 02:17
Груз из Южной Кореи предназначен для Поволжья

ВЛАДИВОСТОК. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В Приморье произвели обработку груза, предназначенного для строящейся в Нижнем Новгороде электрической подстанции «Заречная».

Два трансформатора южнокорейского производства весом по 116 тонн каждый были выгружены с судна и погружены на специализированные железнодорожные транспортеры для дальнейшей их доставки в столицу Приволжского федерального округа.

Процесс перевалки тяжеловесов основывался на спаренной работе двух портальных кранов разной грузоподъемности - 63 и 100 тонн, работа которых синхронизировалась траверсой-балансиром. Подъем трансформаторов осуществлялся с использованием четырех специальных строп-лент, грузоподъемность каждой из которых составляет 70 тонн. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в редакции «Морского бюллетеня».
НК

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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