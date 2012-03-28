Восточный военный округ потратит 20 тонн взрывчатки на ледовые заторы

ХАБАРОВСК. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В Восточном военном округе состоялись практические занятия с командами саперов-подрывников, созданными для оказания помощи регионам Забайкалья и Дальнего Востока в проведении превентивных мероприятий по предупреждению ледовых заторов на реках, а также в возможной ликвидации их последствий.

Военнослужащие в ходе занятий отработали на практике действия по выходу на лед, бурению лунок, установке зарядов и подрыву льда с учетом требований безопасности, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ВВО.

Помимо команд саперов-подрывников в готовности оперативно оказать помощь в проведении разведки ледовой обстановки, уничтожении заторов льда и других профилактических и аварийно-спасательных работ находятся созданные артиллерийские и минометные подразделения, авиационные экипажи, а также сводные отряды ликвидации последствий.

Всего - более 250 военнослужащих, около 20 вертолетов и самолетов штурмовой, бомбардировочной и транспортной авиации, свыше 50 единиц автомобильной и специальной техники. Для возможного проведения подрывов выделено более 20 тонн взрывчатых веществ, свыше 500 различных артиллерийских снарядов, бомб и мин.

Весна в регионах Забайкалья и Дальнего Востока прогнозируется скоротечная, с резким перепадом температур, что приведет к быстрому таянию льда и снега вдоль берегов рек. Наиболее паводкоопасная ситуация ожидается в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области. Созданная в штабе Восточного военного округа рабочая группа во взаимодействии с МЧС РФ и ад-министрациями субъектов РФ в режиме реального времени отслеживает па-водковую ситуацию в регионах.