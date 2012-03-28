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Posted 28 марта 2012, 04:47

Published 28 марта 2012, 04:47

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

Якудза контролирует субподрядчиков, ведущих работы на "Фукусиме"?

28 марта 2012, 04:47
На японской АЭС обнаружена новая утечка радиоактивной воды

ВЛАДИВОСТОК. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА – На японской АЭС "Фукусима-1" обнаружена новая утечка радиоактивной воды. Из-за пробоины в одной из труб системы очистки из нее вылилось 120 тонн высокорадиоактивной воды. Об этом пишет «Российская газета».
Причем 80 литров воды попали в открытое море. Пока не сообщается о причинах, приведших к пробоине на стыке труб системы очистки АЭС. Однако специалисты компании-оператора уже зафиксировали резкий скачек в уровне радиации на участке, где произошел разлив воды - он достигает 140 тысяч беккерелей на кубуческий сантиметр, что в сотни раз превышает норму. Специалисты ТЭПКО работают над устранением этой проблемы.
В настоящий момент ситуация на АЭС "Фукусима-1" полностью стабилизирована. Все три проблемных реактора аварийной АЭС приведены в состояние холодной остановки 16 декабря прошлого года. Начало наиболее сложного этапа ликвидации последствий аварии - извлечение расплавившегося ядерного топлива из реакторов - планируется не раньше, чем через десять лет. Это процесс займет примерно 25 лет, после чего еще пять лет специалисты ТЭПКО будут демонтировать здания реакторов и прочие строения на территории станции, пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами в марте 2011 года.
Кстати
Связи с организованными группами мафии, якудза, имеют не менее 10 процентов субподрядчиков, участвующих в ликвидационных работах на аварийной японской АЭС "Фукусима-1". С таким утверждением выступил один из самых известных в стране знатоков уголовного мира независимый журналист Томохико Судзуки.
Он под видом простого рабочего устроился на эту станцию в прошлом году. По его данным, якудза в первую очередь контролируют часть рынка рабочей силы, направляемой на АЭС. В работах по ликвидации последствий аварии там заняты квалифицированные инженеры и техники. Однако самое большое количество рабочей силы необходимо для разборки завалов, сортировки радиоактивного мусора. Именно поиском и наймом таких рабочих и пытаются заниматься якудза, которые зачастую отбирают на АЭС бомжей и прочих представителей японских низов.

А.М.
Фото: http://ria.ru/photolents/20110401/359951704_10.html

#Денис Объедкин#Новости
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