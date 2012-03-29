Благовещенцам за газ придется еще раз раскошелиться

Posted 29 марта 2012, 03:24
Published 29 марта 2012, 03:24
Modified 17 сентября 2022, 11:53
Updated 17 сентября 2022, 11:53
БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Цена обслуживания газовых сетей от управляющих компаний – максимум 130 рублей с квартиры в год. Но с каждой многоэтажки получается более 10-ти тысяч. Вот и возмущаются горожане, которые не могут понять, что же именно подлежит оплате, ведь они уже получают квитанции за газ. Коммунальщики ссылаются на договор с жильцами, однако людей это не убеждает.
Как говорят в «управляйке», собрать жильцов их вынудила компания «Амургаз», обязавшая взимать плату за обслуживание сетей. Но то ли одни не смогли достаточно внятно объяснить, то ли другие понять, – встреча эффекта не дала.
«Если они хотят цены поднять или что, должна это делать газовая служба, но никак не должен проводить собрание мастер домоуправления!», – возмущается старшая дома Надежда Белоусова.
«Газовая колонка находится во дворе, идут коммуникации к дому, идут коммуникации по подъезду, в квартиры заходят – вот проблема в чем, сети кому-то надо обслуживать, – поясняет инженер участка ООО «Жил-Комфорт» Евгений Набокин. – Они не понимают этого, они говорят: у меня стоит газ, стоит счетчик, зачем я буду за это платить?»
Разницу в тарифах – 23 и 15 копеек – специалисты объясняют степенью износа домов. Кстати, раньше управляющая компания вообще не оплачивала расходы на содержание газовых сетей. Помогло лишь обращение в прокуратуру.
«Это просто работа управляющей компании, потому что собственники жилья доверили полностью ей обслуживание дома, но не заключаются договоры, и полностью нарушается законодательство», – рассказывает инженер производственного контроля ОАО «Амургаз» Валентина Благоразумова.
Оказывается, прежняя норма, когда в тариф на газ входила и стоимость обслуживания сетей, была отменена еще в 2008-м году. Теперь потребитель должен раздельно оплачивать само топливо и содержание газопровода. В зависимости от формы управления домом такие платежи могут брать управляющие компании. В иных случаях договор со специалистами должны подписать сами жильцы.
«Во-первых, это обязанность по законодательству, мы обязаны его заключить, а во-вторых, это безопасность семьи, потому что в любой момент, если что-то случится – газ есть газ», – говорит жительница Благовещенска Юлия Саркисян.
Между тем, как заявляют в «Амургазе», только за прошлый год убытки из-за нерадивых абонентов в Благовещенске составили около 8-ми миллионов рублей. По статистике, из 25-ти тысяч горожан-владельцев газовых плит за обслуживание сетей платят лишь четверть. Поэтому, чтобы исполнить закон и не работать «в минус», компания даже готова пойти на приостановку подачи газа до тех пор, пока каждый дом не заключит договор на техническое обслуживание и аварийно-техническое обеспечение. Предупреждения об этом начнут развозить уже на следующей неделе.