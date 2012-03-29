Благовещенцам за газ придется еще раз раскошелиться

Между тем, как заявляют в «Амургазе», только за прошлый год убытки из-за нерадивых абонентов в Благовещенске составили около 8-ми миллионов рублей. По статистике, из 25-ти тысяч горожан-владельцев газовых плит за обслуживание сетей платят лишь четверть. Поэтому, чтобы исполнить закон и не работать «в минус», компания даже готова пойти на приостановку подачи газа до тех пор, пока каждый дом не заключит договор на техническое обслуживание и аварийно-техническое обеспечение. Предупреждения об этом начнут развозить уже на следующей неделе.