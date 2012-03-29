Директора зоопарка, где тигр атаковал ребенка, могут посадить на 6 лет

Posted 29 марта 2012, 03:25
Published 29 марта 2012, 03:25
Modified 17 сентября 2022, 11:53
Updated 17 сентября 2022, 11:53
БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Уголовное дело по факту нападения тигра на маленького благовещенца в зоопарке «Лигер» сегодня передано в суд. Руководителя зверинца обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Напомним, ЧП в зоопарке из Пятигорска случилось в начале января. На малыша во время фотосессии напал тигр, который находился вне клетки на цепи. Жизнь тяжело травмированного ребенка спасли амурские нейрохирурги.
Во время следствия директор «Лигера» Александр Исраелян находился в Благовещенске под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6-ти лет лишения свободы.