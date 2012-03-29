vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта 2012, 03:25

Published 29 марта 2012, 03:25

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

Директора зоопарка, где тигр атаковал ребенка, могут посадить на 6 лет

29 марта 2012, 03:25
Сюжет
Происшествие
Малыш выжил только благодаря мастерству нейрохирургов

БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Уголовное дело по факту нападения тигра на маленького благовещенца в зоопарке «Лигер» сегодня передано в суд. Руководителя зверинца обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, ЧП в зоопарке из Пятигорска случилось в начале января. На малыша во время фотосессии напал тигр, который находился вне клетки на цепи. Жизнь тяжело травмированного ребенка спасли амурские нейрохирурги.

Во время следствия директор «Лигера» Александр Исраелян находился в Благовещенске под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6-ти лет лишения свободы.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика