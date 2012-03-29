Хабаровские экстремалы добились создания молодежного центра

ХАБАРОВСК. 29 марта. ВОСТОК-МЕДИА — На базе роллердрома «Апельсин» в Хабаровске будет создан современный молодежный центр.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого министерства образования и науки.

Ранее здание в Северном округе краевой столицы владельцы роллердрома арендовали у частной компании. Здесь молодые люди - любители экстрима и все желающие хабаровчане имели возможность заниматься различными видами уличного спорта, такими как веломотоэкстрим, скейтинг, роллинг, трейсинг.

Однако существование молодежного объекта чуть было не оказалось под угрозой вследствие арендных споров. С этой проблемой представители неформальной молодежи обратились к Губернатору края Вячеславу Шпорту и министру образования и науки Андрею Базилевскому.

Учитывая необходимость создания площадки для занятий молодежи уличными видами спорта, а также развития различных направлений молодежной культуры и творчества было принято решение о передаче здания в аренду учреждению, подведомственному краевому министерству образования и науки – вновь созданному центру молодежных инициатив. Теперь площадь молодежного объекта увеличится, на базе роллердрома будет создан центр развития уличных видов спорта, оснащенный современным оборудованием.

Новый центр станет местом для проведения мероприятий различного уровня, позволит молодым людям реализовать свой потенциал, послужит популяризации здорового образа жизни в молодежной среде.