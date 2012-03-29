Во Владивостоке раскрыто убийство замдиректора авторынка "Зеленый угол"

Posted 29 марта 2012, 03:48
Published 29 марта 2012, 03:48
Modified 17 сентября 2022, 11:53
Updated 17 сентября 2022, 11:53
ВЛАДИВОСТОК. 29 марта. ВОСТОК-МЕДИА - На раскрытие убийства заместителя генерального директора ООО «Березка» Владимира Кахановского ушло почти три года. Но доказательная база, собранная по этому резонансному преступлению, не убедила присяжных заседателей, сообщает «МК во Владивостоке».
Имена и фамилии некоторых персонажей этой истории изменены.
Взрыв
26 января 2004 года во Владивостоке недалеко от жилого дома по улице адмирала Юмашева, 14а взорвался автомобиль «Ниссан Сафари» 1998 года. Взрывное устройство, эквивалентное 300-400 граммам тротила, рвануло в 11:30 утра. Бомба уничтожила машину и нанесла тяжелейшие травмы 38-летнему Владимиру Кахановскому – заместителю генерального директора ООО «Вещевой рынок «Березка», более известного в народе как «Зеленый угол».
«Сафарика» с водителем подбросило до третьего этажа. Очевидцам происшествия даже показалось, что человек упал сверху. Первыми на место взрыва примчались сотрудники городской службы спасения Владивостока. Раненый предприниматель лежал недалеко от автомобиля и еще дышал. Его доставили на «скорой» в реанимационное отделение 2-й городской больницы, где он скончался примерно через час, не приходя в сознание. Шансов выжить у бизнесмена не было: его искореженное тело было нашпиговано смертоносной начинкой бомбы: металлическими шариками от подшипников. Кроме того, у него были разорваны некоторые внутренние органы.
По данному факту прокуратура Ленинского района возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На месте взрыва нашли микросхему явно не от телефона, а, по мнению экспертов, от «адской машинки», подложенной предположительно под правое заднее колесо машины. Хотя следствие не исключало, что «взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчатым веществом». Сыщики даже полагали, что взрывное устройство находилось в руках у погибшего.
Бизнес есть бизнес
Владивосток подрыву «Ниссана Сафари» бизнесмена Кахановского не удивился. В начале двухтысячных годов, до известного повышения таможенных пошлин, на авторынке «Зеленый угол», крупнейшем до Урала, ежедневно продавалось до двух сотен подержанных японских машин. То есть здесь крутились большие деньги. А где большие деньги - там всегда пахнет кровью. Это, к сожалению, уже аксиома.
Кроме того, в те годы взрывы на улицах краевого центра грохотали едва ли не ежедневно. Так, 25 января 2004 года на одной из автостоянок на улице Русской рванула бомба, сделанная из газового баллончика от сифона или от газового пистолета. По счастью, пострадали только автомобили. За два дня до этого около четырех часов ночи взорвалась граната на улице Бестужева в офисе фирмы «Ростэк-ДВ», которая занималась околотаможенным бизнесом. Здесь тоже жертв не было…
Особенности приморской коммерции
До вступления в 2003 году в должность заместителя генерального директора ООО «Березка» Владимир Кахановский вел совместное дело с другом Владимиром Бондарем. Их фирма занималась продажей импортных автомобилей и запчастей. В конце 2001 года друзья объединили свой бизнес с аналогичным бизнесом братьев Федорчук, Игоря и Юрия. Можно сказать, что этот альянс зародился случайно. На тот момент авторазборка, принадлежавшая братьям, закрывалась: ее «поглотил» разрастающийся «Зеленый угол». Фактически они оставались без работы.
При объединении Кахановский и Бондарь внесли в общий котел 125 тысяч рублей. Директором компании назначили младшего из братьев - Игоря Федорчука. В активе новорожденной фирмы оказались автостоянка на «Зеленке», авторазборка и автомагазин. При этом юридически слияние бизнеса оформлено не было. Компаньоны полагались на честность друг друга, договорившись делить прибыль поровну.
Поначалу дела шли в гору: машины продавались бойко, автостоянка и авторазборка тоже приносили хороший доход. Тем не менее, через месяц при подведении первых итогов совместной деятельности оказалось, что доля прибыли Кахановского и Бондаря совсем не та, на которую они рассчитывали, а гораздо меньше. Игорь Федорчук объяснил это возросшими накладными расходами на авторазборке. Через месяц ситуация повторилась, расчеты Кахановского вновь не стыковывались с цифрами директора фирмы.
На грани
Согласно показаниям Бондаря, он и Кахановский уже тогда поняли, что Федорчуки их водят за нос. По словам Ирины Кахановской, жены погибшего бизнесмена, для Владимира это было потрясением, что его обманывают друзья, которым он доверял во всем.
У Кахановского состоялся с братьями серьезный разговор, и он предупредил, что «будет рвать ситуацию», если ничего не изменится. Федорчук-младший извинился и пообещал, что подобное больше не повторится.
И действительно, вроде бы все наладилось, но вскоре делами фирмы заинтересовалась милиция. Как выяснилось, Игорь Федорчук не гнушался скупкой угнанных машин для последующей разборки на запчасти. Причем выручку от их реализации он забирал себе. По факту скупки краденых авто было заведено уголовное дело. Фирма была на грани уничтожения, а ее директор запросто мог попасть под статью Уголовного кодекса. Но Кахановскому удалось договориться с потерпевшими, и дело закрыли.
По данным следствия, летом 2003 года Кахановский вновь уличил Федорчуков в «крысятничестве» и твердо заявил о выходе из совместного бизнеса вместе со своей долей. Это, несомненно, нанесло бы удар по компании и лишило бы братьев прибыли.
Разрешение противоречий
Как установило следствие, именно тогда Федорчуки задумали убить строптивого компаньона и забрать его долю. Забегая вперед, скажем, что таким же образом они хотели «рассчитаться» и с Бондарем. Но потом передумали: видимо, не видели в нем серьезного конкурента.
Следователи выяснили, что для осуществления задуманного Федорчуки наняли своего земляка, жителя Лучегорска Эдуарда Лупашко. Тогда он работал у Игоря Федорчука водителем-охранником. Лупашко слыл в определенных кругах человеком «безбашенным». Он занимался восточными единоборствами, метал ножи, а подвыпив, хвастался, что ему приходилось убивать, когда служил в «горячей точке». И что «за бабки он замочит любого». Короче, лучшего кандидата на роль исполнителя криминального заказа не сыскать.
Согласно данным следствия, киллеру пообещали 25 тысяч долларов США. Но организаторы преступления даже не могли предположить, что все их переговоры, касающиеся подготовки убийства, наемник пишет на диктофон! Впоследствии он попытается шантажировать братьев этими записями.
Из материалов следствия:
«Осенью 2003 года в г. Арсеньеве Лупашко с согласия братьев Федорчук привлек к совершению преступления своего знакомого Александра Зеленцова. Братья Федорчук, Лупашко и Зеленцов разработали план совершения убийства. В соответствии с этим планом Лупашко и Зеленцов должны были следить за Кахановским, самостоятельно выбрать место, время, способ совершения убийства и непосредственно убить Кахановского, братья Федорчук Ю.О. и И.О. должны были предоставить Лупашко и Зеленцову транспорт, средства связи и деньги для подготовки к убийству.
Для этого Федорчук И.О. с ведома и согласия своего брата Федорчука Ю.О. передал Э. Лупашко 5 000 долларов США. Осенью 2003 года на авторазборке, расположенной по ул. Снеговая, 72 в г. Владивостоке, Федорчук И.О и Ю.О. сообщили Лупашко и Зеленцову адреса места жительства Кахановского и места его работы, а затем показали эти места в г. Владивостоке».
Преступление
Изначально убийство Кахановского планировалось около загородного коттеджа, который он строил на улице 5-й Центральной, 8. Но потом наемники передумали – там было людно даже по вечерам. Кроме того, территория коттеджа была огорожена.
Тогда появился план подрыва автомобиля предпринимателя на улице Юмашева, возле дома, где жил Кахановский.
Следствие установило, что для изготовления взрывного устройства Лупашко купил в Арсеньеве тротил. Радиоуправляемую бомбу осколочного действия убийцы изготовили во Владивостоке на съемной квартире по улице Сельской, 10. Взрывное устройство Эдуард спрятал «рядом с подъездом в сугробе на высоте примерно 40-50 сантиметров от земли, замаскировав его кусками льда и снега». Он же с помощью радиостанции подорвал бомбу, когда обреченный бизнесмен подошел к машине.
Утрамбованный снег приглушил силу взрыва, поэтому воронки на земле не было. Каких-либо следов, говорящих о заказном убийстве, тоже…
Почти убедительно
Преступление наверняка так и списали бы на «самоподрыв», если бы не чрезмерная жадность братьев Федорчук. Как установило следствие, они не до конца рассчитались с женой второго киллера - Александра Зеленцова за отданные им на реализацию лодку и машину. Обиженная супруга обратилась за помощью в контору по выбиванию долгов. Сам Зеленцов на тот момент отбывал 19-летний срок в Минусинске за другие тяжкие преступления. В том числе и за убийство Эдуарда Лупашко.
Нина Зеленцова рассказала коллекторам все, что узнала от мужа о ликвидации Владимира Кахановского, а те в свою очередь сообщили эту информацию близким погибшего бизнесмена. Вскоре признательные показания дал и сам Александр Зеленцов. Кроме того, незадолго до своей смерти кое-что о взрыве рассказал непосредственный исполнитель преступления - Лупашко.
Появился в телевизоре
Игоря Федорчука задержали 16 марта 2009 года во Владивостоке. Юрий Федорчук пустился в бега, его взяли 27 февраля 2010 года в Хабаровске. Помог случай.
За несколько дней до его задержания во Владивостоке в прямом эфире из Хабаровска транслировался футбольный матч между командами «Луч-Энергия» (Владивосток) и «СКА-Энергия» (Хабаровск). Автодилеры с «Зеленки», смотревшие эту встречу, увидели на трибунах человека, похожего на Федорчука-старшего. Телекамера вскользь показала его лицо. После чего тут же был сделан телефонный звонок в Хабаровск. И по окончании матча Юрия Федорчука (а это был он!) уже вели до его съемной квартиры. О «хвосте» беглец даже не подозревал, на «высоких берегах Амура» он чувствовал себя в безопасности.
Процесс
Расследование гибели Владимира Кахановского растянулось на два года и девять месяцев. Следствием была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело в отношении Федорчука И.О. и Федорчука Ю.О., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 ч. 3, 105 ч. 2 п. «з» УК РФ, а также Зеленцова А.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 33 ч. 5, 105 ч. 2 п. «е», «з», 222 ч. 2 УК РФ, было направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
Первое заседание суда состоялось в октябре 2009 года, последнее – в декабре 2011-го. Сторона обвинения была твердо уверена, что «братья по крови» и их подельник получат реальные сроки. Но некоторые присяжные заседатели почему-то усомнились в выводах следствия, и... обвинения с подозреваемых в организации убийства Владимира Кахановского были сняты.
Между тем обвинение и следствие такой исход не устроил. И, как стало известно «МК во Владивостоке», в ближайшее время дело об убийстве Владимира Кахановского будет рассматриваться в Верховном суде РФ.
Сергей Кожин, «МК во Владивостоке»
Фото «МК во Владивостоке»