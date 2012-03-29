Во Владивостоке раскрыто убийство замдиректора авторынка "Зеленый угол"

Как установило следствие, именно тогда Федорчуки задумали убить строптивого компаньона и забрать его долю. Забегая вперед, скажем, что таким же образом они хотели «рассчитаться» и с Бондарем. Но потом передумали: видимо, не видели в нем серьезного конкурента.

Следователи выяснили, что для осуществления задуманного Федорчуки наняли своего земляка, жителя Лучегорска Эдуарда Лупашко. Тогда он работал у Игоря Федорчука водителем-охранником. Лупашко слыл в определенных кругах человеком «безбашенным». Он занимался восточными единоборствами, метал ножи, а подвыпив, хвастался, что ему приходилось убивать, когда служил в «горячей точке». И что «за бабки он замочит любого». Короче, лучшего кандидата на роль исполнителя криминального заказа не сыскать.

Согласно данным следствия, киллеру пообещали 25 тысяч долларов США. Но организаторы преступления даже не могли предположить, что все их переговоры, касающиеся подготовки убийства, наемник пишет на диктофон! Впоследствии он попытается шантажировать братьев этими записями.

Из материалов следствия:

«Осенью 2003 года в г. Арсеньеве Лупашко с согласия братьев Федорчук привлек к совершению преступления своего знакомого Александра Зеленцова. Братья Федорчук, Лупашко и Зеленцов разработали план совершения убийства. В соответствии с этим планом Лупашко и Зеленцов должны были следить за Кахановским, самостоятельно выбрать место, время, способ совершения убийства и непосредственно убить Кахановского, братья Федорчук Ю.О. и И.О. должны были предоставить Лупашко и Зеленцову транспорт, средства связи и деньги для подготовки к убийству.

Для этого Федорчук И.О. с ведома и согласия своего брата Федорчука Ю.О. передал Э. Лупашко 5 000 долларов США. Осенью 2003 года на авторазборке, расположенной по ул. Снеговая, 72 в г. Владивостоке, Федорчук И.О и Ю.О. сообщили Лупашко и Зеленцову адреса места жительства Кахановского и места его работы, а затем показали эти места в г. Владивостоке».