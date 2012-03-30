Грандиозное меню по случаю возвращения Путина на пост президента уже готово

ВЛАДИВОСТОК. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Прием на 1000 человек по случаю возвращения на пост президента Владимира Путина обойдется казне в 26 млн рублей, а в число угощений войдут блюда традиционной русской кухни.

Отмечается, что личные предпочтения виновника торжества могут быть учтены при окончательном составлении меню, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на "РБК daily".

Издание ссылается на размещенный на сайте госзакупок заказ на оказание услуг по обслуживанию торжественного приема, связанного с возвращением президента Путина к власти.

Из холодных закусок предусмотрен морской гребешок с овощными блинами и соусом из белых грибов, копченый палтус с листьями молодого салата, рулет из жареной утки с розмарином и кизиловым соусом, оригинальный салат из морепродуктов с пюре авокадо.

В качестве горячей закуски предполагается жареный камчатский краб с мини-рататуем и капучино из кокосового молока. На горячее могут подать стейк из осетрины, фаршированный мини-овощами с соусом шампань. Кроме морса и других прохладительных напитков предусмотрены водка Kremlin российского производства, коньяк Kremlin десятилетней выдержки (Российский), вино белое Pinot Aligote Selection Chateau le Grand Vostok, 2009 (Россия), шампанское коллекционное "Абрау-Дюрсо", 2008 (Россия).

Пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков рассказал, что главной чертой инаугурации-2012 станет демонстрация национальных достоинств и особенностей, и меню станет своего рода показом национальных продуктов.

Любимые блюда Владимира Путина - царская уха, "Сковородка" (мясное ассорти от шеф-повара: лангет, колбаска, эскалоп и домашняя котлетка), говядина под острым чесночно-сметанным соусом, осетрина горячего копчения с лимоном и маслом и десерты.

Ранее супруга премьера Людмила Путина раскрыла несколько кулинарных секретов главы правительства. По ее словам, пока еще премьер очень привередлив и может отказаться от обеда, если ему хоть немного не нравится блюдо. А если нравится, никогда не хвалит, поскольку в частной семейной жизни придерживается двух основных принципов: "женщина должна выполнять всю работу по дому" и "нельзя хвалить женщину, чтобы ее не испортить".

Сам Путин уверяет, что он всеяден и готов пробовать новые блюда. В рамках официальных мероприятий он действительно ест все, но понемногу.