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Posted 30 марта 2012, 01:44

Published 30 марта 2012, 01:44

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

Очередные черепашьи бега пройдут в столице Приморья

30 марта 2012, 01:44
Проведет необычные состязания Владивостокский океанариум

ВЛАДИВОСТОК. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостокском океанариуме состоится очередной, полюбившийся всем, «Черепаший забег».
Главный участник соревнований – победитель первых «Черепашьих забегов» - обворожительная Звездочка.
Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт океанариума, состязания начнутся 1 апреля с 14.00. Планируется провести 3 забега.
Приходите, веселитесь от души всей семьей! Во всемирный день шуток, юмора и смеха, делайте «наисерьезнейшие» ставки, вытянув номерок за понравившуюся черепашку. Победителю - специальный приз от Владивостокского океанариума.
Стоимость билета: взрослый - 300 руб.; детский - 200 руб. Запись по телефону: 2-404-877

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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