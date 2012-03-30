Очередные черепашьи бега пройдут в столице Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостокском океанариуме состоится очередной, полюбившийся всем, «Черепаший забег».

Главный участник соревнований – победитель первых «Черепашьих забегов» - обворожительная Звездочка.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт океанариума, состязания начнутся 1 апреля с 14.00. Планируется провести 3 забега.

Приходите, веселитесь от души всей семьей! Во всемирный день шуток, юмора и смеха, делайте «наисерьезнейшие» ставки, вытянув номерок за понравившуюся черепашку. Победителю - специальный приз от Владивостокского океанариума.

Стоимость билета: взрослый - 300 руб.; детский - 200 руб. Запись по телефону: 2-404-877