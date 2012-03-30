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Posted 30 марта 2012, 01:57

Published 30 марта 2012, 01:57

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

В День смеха Владивосток выберет чемпиона школьной лиги КВН

30 марта 2012, 01:57
На сцену выйдут лучшие команды сезона

ВЛАДИВОСТОК. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В День смеха, 1 апреля, во Владивостоке определится чемпион отрытой городской школьной лиги КВН Владивостока.
На сцене вступят в борьбу лучшие команды сезона: Лицей ВГУЭС, "Сунь-Фэнь-Хэ" (СШ №9), "Остановка по требованию" (СШ.№26), "Шпона" (с.ш.№6, п.Новый).
Лидер финальной игры станет лицом рекламной кампании "Дня российской молодежи". Начало игры в 17.00 в театре ВГУЭС "Underground", сообщили РИА «Восток-Медиа» в ПримКВН.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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