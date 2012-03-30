В День смеха Владивосток выберет чемпиона школьной лиги КВН

ВЛАДИВОСТОК. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В День смеха, 1 апреля, во Владивостоке определится чемпион отрытой городской школьной лиги КВН Владивостока.

На сцене вступят в борьбу лучшие команды сезона: Лицей ВГУЭС, "Сунь-Фэнь-Хэ" (СШ №9), "Остановка по требованию" (СШ.№26), "Шпона" (с.ш.№6, п.Новый).

Лидер финальной игры станет лицом рекламной кампании "Дня российской молодежи". Начало игры в 17.00 в театре ВГУЭС "Underground", сообщили РИА «Восток-Медиа» в ПримКВН.

