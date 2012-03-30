В Приамурье принимают меры поддержки семей с детьми

ВЛАДИВОСТОК. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Нина Санникова, министр социальной защиты населения Амурской области, на видеоконференции комиссии по молодёжной и семейной политике при полномочном представителе Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе рассказала о мерах, принимаемых в области для поддержки семей с детьми.

В Приамурье действуют несколько областных законов и социальных программ, направленных на поддержку семей, имеющих детей. Среди них - областной закон о ежемесячном пособии на ребенка. С учетом районного коэффициента, его минимальный размер составляет 300 рублей, максимальный в северных территориях – 785 рублей в месяц. За прошлый год это пособие было выплачено почти 44 000 детей на сумму 310 млн. рублей.

Также в области действует закон о социальной поддержке многодетных семей. В прошлом году на эти цели из областного бюджета было выделено свыше 133 млн. рублей. Так, по нему предоставляется 30% скидка на ЖКХ, на эти цели в прошлом году из областного бюджета было направлено 64 млн. рублей. Более 10,5 тысяч семей получили перед новым учебным годом единовременное пособие на приобретение школьной одежды и обуви на сумму 18 млн. рублей.

Кроме этого, в области с прошлого года выплачивается региональный материнский капитал. Как отметили на комиссии, на сегодняшний день он самый высокий в среди субъектов Дальневосточного Федерального округа - 270 500 рублей, с начала этого года его получили уже 20 семей. Для сравнения, в Приморском крае он будет выплачиваться только с 2013 года и его сумма – 30 000 рублей.

«Сейчас в области разрабатывается порядок предоставления социальных выплат на приобретение автотранспорта и сельскохозяйственной техники для многодетных семей, имеющих 8 и более детей. Планируем, что в этом году эта поддержка начнёт действовать, деньги в бюджете заложены», - рассказала Нина Павловна в своём выступлении. Отметим, что подобная практика предоставления транспорта многодетным семьям в ДФО действует только на Камчатке.

НК

