vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 марта 2012, 06:26

Published 30 марта 2012, 06:26

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

В Приамурье принимают меры поддержки семей с детьми

30 марта 2012, 06:26
Пособия в прошлом году получило 44 тысячи ребятишек

ВЛАДИВОСТОК. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Нина Санникова, министр социальной защиты населения Амурской области, на видеоконференции комиссии по молодёжной и семейной политике при полномочном представителе Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе рассказала о мерах, принимаемых в области для поддержки семей с детьми.
В Приамурье действуют несколько областных законов и социальных программ, направленных на поддержку семей, имеющих детей. Среди них - областной закон о ежемесячном пособии на ребенка. С учетом районного коэффициента, его минимальный размер составляет 300 рублей, максимальный в северных территориях – 785 рублей в месяц. За прошлый год это пособие было выплачено почти 44 000 детей на сумму 310 млн. рублей.
Также в области действует закон о социальной поддержке многодетных семей. В прошлом году на эти цели из областного бюджета было выделено свыше 133 млн. рублей. Так, по нему предоставляется 30% скидка на ЖКХ, на эти цели в прошлом году из областного бюджета было направлено 64 млн. рублей. Более 10,5 тысяч семей получили перед новым учебным годом единовременное пособие на приобретение школьной одежды и обуви на сумму 18 млн. рублей.
Кроме этого, в области с прошлого года выплачивается региональный материнский капитал. Как отметили на комиссии, на сегодняшний день он самый высокий в среди субъектов Дальневосточного Федерального округа - 270 500 рублей, с начала этого года его получили уже 20 семей. Для сравнения, в Приморском крае он будет выплачиваться только с 2013 года и его сумма – 30 000 рублей.
«Сейчас в области разрабатывается порядок предоставления социальных выплат на приобретение автотранспорта и сельскохозяйственной техники для многодетных семей, имеющих 8 и более детей. Планируем, что в этом году эта поддержка начнёт действовать, деньги в бюджете заложены», - рассказала Нина Павловна в своём выступлении. Отметим, что подобная практика предоставления транспорта многодетным семьям в ДФО действует только на Камчатке.
НК

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика