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Posted 30 марта 2012, 05:02

Published 30 марта 2012, 05:02

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

Владивостокcкую телевышку зажгут на час позже

30 марта 2012, 05:02
Это может помочь сохранить климат на планете

ВЛАДИВОСТОК. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Завтра, 31 марта, телевышка во Владивостоке начнет радовать горожан яркой подсветкой с некоторой задержкой.

Дело в том, что наш город наряду с другими городами мира участвует в акции «Час земли», сообщили в пресс-службе городской администрации. В этот день около 1 миллиарда людей во всем мире добровольно выключают свет на один час с 20.30 до 21.30, чтобы сохранить здоровый климат на планете. Легендарные культурные памятники величайших городов мира, такие как Эйфелева башня в Париже, статуя Христа над Рио-де-Жанейро, Столовая Гора в Кейп Тауне, Ворота в Индию в Мумбае, Альгамбра в Гранаде погрузятся в темноту на один час.
Час Земли – самая массовая общественная акция в истории человечества – это символ бережного отношения к природе, заботы об ограниченных ресурсах нашей планеты. 5 лет назад Час Земли впервые прошел в Сиднее, после чего акция приняла поистине глобальный масштаб, объединив в 2011 году 1,8 миллиардов участников в 135 странах на всех семи континентах.

Фото: vl.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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