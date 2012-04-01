Мимо Земли промчались астероиды

Повод для беспокойства был. Сразу два космических тела да еще в один день, что само по себе явление довольно редкое, пронеслись на весьма близком расстоянии от Земли. А ведь в следующий раз может и не пронести: встреча планеты с астероидом внушительных размеров чревата катастрофой вселенского масштаба.

Mail,ru

