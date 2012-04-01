Мимо Земли промчались астероиды

Posted 1 апреля 2012, 19:41
Published 1 апреля 2012, 19:41
Modified 17 сентября 2022, 11:53
Updated 17 сентября 2022, 11:53
ВЛАДИВОСТОК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Пока весь мир наперебой смаковал очередное достижение Джеймса Кэмерона, — создатель таких голливудских блокбастеров как «Титаник», «Терминатор» и «Аватар», известный исследователь-энтузиаст стал третьим в истории человеком, которому довелось побывать на дне Марианской впадины, и первым, кто сделал это в одиночку, — астрономы НАСА с тревогой вглядывались в глубины звездные.
Повод для беспокойства был. Сразу два космических тела да еще в один день, что само по себе явление довольно редкое, пронеслись на весьма близком расстоянии от Земли. А ведь в следующий раз может и не пронести: встреча планеты с астероидом внушительных размеров чревата катастрофой вселенского масштаба.
Mail,ru