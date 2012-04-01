На Сахалине спасают 400 рыбаков-любителей

ВЛАДИВОСТОК. 1 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Льдину с рыбаками-любителями оторвало в Долинском район.

В 12.00 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение об отрыве льда в Долинском районе в районе села Взморье. По предварительным данным на льдине находится до 400 человек. Льдина, на которой находятся рыбаки-любители, отошла от припая на 500-600 метров. Сообщение поступило от очевидцев происшествия.

В целях координации сил и средств в ЦУКС главного управления создан оперативный штаб, на место происшествия убыла оперативная группа МЧС, выехали спасатели поисково-спасательного отряда имени Полякова, сотрудники ГИМС Долинского района, сотрудники полиции, добровольные помощники. Всего к спасению людей привлечены 22 человека и 8 единиц техники. В готовности к вылету из аэропорта Хомутово находится вертолет Ми-8 Дальневосточного Авиационно-спасательного центра МЧС России, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В 13.35 из аэропорта Хомутово вылетел вертолет Ми-8 Дальневосточного авиационно-спасательного центра МЧС России. По состоянию на 14.30 спасены 85 рыбаков, состояние людей удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются. Спасательная операция продолжается.