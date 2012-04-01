В Приморье будет решена проблема правого руля

ВЛАДИВОСТОК. 1 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Китайские автомобилестроители недавно презентовали необычный автомобиль. Его руль может быть, как справа, так и слева. Он легко перемещается с одной стороны панели управления на другую.

Это настоящее спасение для автомобилистов Приморья, которые уже устали от постоянной угрозы отмены «правого руля». Тем более, что ноу-хау китайского автопрома должно скоро появиться на рынке края. Кроме того, предполагается, что автомобили с изменяющемся положением руля будут экспортироваться не только в Россию, но и в Японию, где большинство машин с правым рулем.

В новом автомобиле водитель по своему желанию может перенести руль в ту сторону, где ему удобнее сидеть и управлять автомобилем. Есть даже среднее положение руля, которое может кто-нибудь предпочесть из приморских водителей.