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Posted 1 апреля 2012, 01:27

Published 1 апреля 2012, 01:27

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

В Приморье будет решена проблема правого руля

1 апреля 2012, 01:27
Китайские автомобилестроители придумали, как правый руль сделать левым

ВЛАДИВОСТОК. 1 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Китайские автомобилестроители недавно презентовали необычный автомобиль. Его руль может быть, как справа, так и слева. Он легко перемещается с одной стороны панели управления на другую.
Это настоящее спасение для автомобилистов Приморья, которые уже устали от постоянной угрозы отмены «правого руля». Тем более, что ноу-хау китайского автопрома должно скоро появиться на рынке края. Кроме того, предполагается, что автомобили с изменяющемся положением руля будут экспортироваться не только в Россию, но и в Японию, где большинство машин с правым рулем.
В новом автомобиле водитель по своему желанию может перенести руль в ту сторону, где ему удобнее сидеть и управлять автомобилем. Есть даже среднее положение руля, которое может кто-нибудь предпочесть из приморских водителей.

А.А.
Фото с сайта http://www.yaplakal.com/archive/2011-1-7.html

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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