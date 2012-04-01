Владивосток берется наводить чистоту

ВЛАДИВОСТОК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 2 апреля, во Владивостоке стартует традиционный санитарный двухмесячник.

В рамках мероприятий по санитарной очистке будут проведены работы по благоустройству, которые охватят главные улицы и дворы, тротуары и магистрали, пешеходные переходы и скверы. Специалисты муниципального предприятия "Горзеленстрой" высадят молодые деревья и кустарники, обустроят газоны и клумбы, высадят цветы.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации, в санитарном двухмесячнике и общегородском субботнике, который состоится 21 апреля, примут участие структурные подразделения администрации краевого центра, управляющие компании, транспортные предприятия, учреждения культуры, образования и здравоохранения. Кроме того, предприятиям всех форм собственности разосланы предписания принять участие в двухмесячнике и навести порядок на своих территориях.

Традиция проводить общегородской субботник существует уже долгие десятилетия. В этом году жителей Владивостока также приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке города, к примеру, привести в порядок и озеленить свой двор.

