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Posted 1 апреля 2012, 19:48

Published 1 апреля 2012, 19:48

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

Владивосток берется наводить чистоту

1 апреля 2012, 19:48
В столице Приморья стартует традиционный санитарный двухмесячник

ВЛАДИВОСТОК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 2 апреля, во Владивостоке стартует традиционный санитарный двухмесячник.
В рамках мероприятий по санитарной очистке будут проведены работы по благоустройству, которые охватят главные улицы и дворы, тротуары и магистрали, пешеходные переходы и скверы. Специалисты муниципального предприятия "Горзеленстрой" высадят молодые деревья и кустарники, обустроят газоны и клумбы, высадят цветы.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации, в санитарном двухмесячнике и общегородском субботнике, который состоится 21 апреля, примут участие структурные подразделения администрации краевого центра, управляющие компании, транспортные предприятия, учреждения культуры, образования и здравоохранения. Кроме того, предприятиям всех форм собственности разосланы предписания принять участие в двухмесячнике и навести порядок на своих территориях.
Традиция проводить общегородской субботник существует уже долгие десятилетия. В этом году жителей Владивостока также приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке города, к примеру, привести в порядок и озеленить свой двор.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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