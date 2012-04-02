700 молодых семьям Хабаровского края власти помогут в покупке квартиры

ХАБАРОВСК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — В Хабаровском крае продолжается реализация целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы .

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого правительства, более 700 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, смогут в этом году приобрести квартиры при поддержке государства. Еще около тысячи - получат финансовую помощь на строительство или покупку жилья на условиях ипотеки.

Как рассказал министр строительства Хабаровского края Андрей Попов, целевая программа «Жилище» набирает обороты. Доступным жильем в первую очередь обеспечиваются наиболее нуждающиеся категории граждан: инвалиды, ветераны ВОВ и военных конфликтов, дети-сироты. Государственная поддержка оказывается им в виде предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

«В 2012 году планируется обеспечить жильем 69 семей из категорий льготников. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре предполагается построить 61 квартиру для детей-сирот, еще 59 - в других районах края. 30 квартир построят для ветеранов ВОВ.

45 фронтовиков получат единовременную денежную выплату на приобретение жилплощади. Всего на обеспечение социально-ориентированным жильем будет потрачено более 2 млрд. рублей бюджетных средств», - отметил Андрей Попов.

Кроме того, в крае проводится конкурс среди предприятий на реализацию программ по предоставлению корпоративной ипотеки. По ее условиям, 15 % стоимости жилья оплачивается из краевого бюджета и 40 % - выдается организацией сотрудникам в виде беспроцентного займа. В прошлом году победителем конкурса было признано ОАО «КнААПО», которому перечислено 34,2 млн. рублей.