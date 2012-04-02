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Posted 2 апреля 2012, 07:21

Published 2 апреля 2012, 07:21

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

Амурские пограничники выявили оружейников-кустарей

2 апреля 2012, 07:21
Сюжет
Происшествие
Из изъятых самострелов можно поразить человека

БЛАГОВЕЩЕНСК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Сотрудники амурского погрануправления изъяли в Сковородинском районе целый нелегальный арсенал. Нарушители закона из Джалинды часть оружия изготовили сами.

У «народных умельцев» нашли не только несколько уже собранных «самострелов», но и детали, из которых можно изготовить 20 единиц оружия, вполне способного, как заключили эксперты, поразить человека. Также изъяты свыше тысячи единиц боеприпасов, пара пистолетов и ручная граната. Все это пограничники передали полиции. Там и определят дальнейшую судьбу кустарного арсенала.

ФОТО: ПУ ФСБ России по Амурской области

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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