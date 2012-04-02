Амурские пограничники выявили оружейников-кустарей

У «народных умельцев» нашли не только несколько уже собранных «самострелов», но и детали, из которых можно изготовить 20 единиц оружия, вполне способного, как заключили эксперты, поразить человека. Также изъяты свыше тысячи единиц боеприпасов, пара пистолетов и ручная граната. Все это пограничники передали полиции. Там и определят дальнейшую судьбу кустарного арсенала.