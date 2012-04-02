Фактов коррупции на Камчатке не выявлено

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Состоялось заседание Совета при губернаторе Камчатского края по противодействию коррупции.

Было отмечено, что за 2011 год поступило 10 обращений с информацией о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей со стороны государственных гражданских служащих, превышении служебных полномочий, нарушении ими прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. За I квартал этого года поступило два обращения.

«Все они были рассмотрены всесторонне и своевременно в соответствии с действующим законодательством, - пояснил в своём докладе руководитель главного контрольного управления губернатора и правительства Камчатского края Дмитрий Коростелёв. - Фактов коррупции при этом не выявлены. Следует отметить, что обращений по конкретным фактам коррупционных проявлений не поступало».

В Совет по противодействию коррупции граждане могут обратиться:

- по почте (683000, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1); по факсу Главного контрольного управления (42-46-72; 41-22-15); через интерактивную страницу по противодействию коррупции на официальном сайте краевого правительства Камчатского края (www.kamchatka.gov.ru); по «телефону доверия» (42-03-71); через специализированные почтовые ящики.

В настоящее время действует 15 ящиков, которые расположены: в холле здания краевого правительства; в исполнительных органах государственной власти края; в ТЦ «Шамса», в отделении почтовой связи №13; в краевом государственном учреждении «Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

В холле первого этаже здания правительства размещен «информационный киоск», через который граждане могут бесплатно направить электронные сообщения в Совет и получить информацию о мерах по противодействию коррупции в Камчатском крае, сообщила пресс-служба краевой администрации.