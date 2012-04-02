Из Приморья уплывают за кордон миллионы долларов

ВЛАДИВОСТОК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - По инициативе Дальневосточной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода за границу более 500 миллионов рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВТП.

Установлено, что руководством компании ООО «Смарт-Строй» в период с 23 июня 2008 года по 26 октября 2009 года под видом покупки морского судна переведены на счет иностранной компании «Riserhat Investments Limited», зарегистрированной на Кипре, денежные средства в сумме 16 913 670,91 долларов США (в эквиваленте - свыше 500 000 000 рублей).

Однако, несмотря на истечение сроков исполнения договора, до настоящего времени морское судно на территорию России не ввезено, а деньги, переведенные для его оплаты, в установленном порядке не возвращены на счет в российском банке.

Поскольку в действиях руководства компании ООО «Смарт-Строй» усматривались признаки преступления, заместителем Дальневосточного транспортного прокурора в следственный орган направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

30 марта этого года по результатам рассмотрения направленных материалов следственным отделом Владивостокского линейного управления Министерства внутренних дел России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

В настоящее время по делу проводится предварительное расследование.