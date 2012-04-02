Камчатские пограничники арестовали два судна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудники Северо-Восточного ПУ БО ФСБ России и УФСБ России по Камчатскому краю в Петропавловск-Камчатском порту на двух рыболовецких судах, прибывших с прибрежного промысла, в ходе проверки была обнаружена сокрытая от учёта рыбопродукция.

На борту СТР «Кишиневка» было выявлено около 75 тонн минтая, камбалы и трески сокрытой капитаном от учёта. Капитан РС «Аметист» не указал в промысловой документации вылов более 43 тонн камбалы, минтая, трески и наваги.

В отношении капитанов и судовладельцев (ООО ТПК «Союз» и ООО «Беринг Финанс») возбуждены дела об административных правонарушениях. На суда и улов наложен временный арест.

Пресс-служба Северо-Восточного ПУ БО ФСБ России.