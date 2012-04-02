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Posted 2 апреля 2012, 06:43

Published 2 апреля 2012, 06:43

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

На западном побережье Камчатки может снести в море

2 апреля 2012, 06:43
Сюжет
Происшествие
Возможно переливание Озерновской косы морской воды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Утром, 3 апреля, на западном побережье Камчатки на участке Октябрьский - Устьевое возможно переливание песчаной косы морской водой. Явление сохранится до середины дня.
Под действие неблагоприятного явления попадает участок песчаной косы от села Устьевое Соболевского района до посёлка Октябрьский Усть-Большерецкого района. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности нет.
Главное управление краевое МЧС России убедительно рекомендует жителям края в указанный период не приближаться к опасному участку дороги
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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