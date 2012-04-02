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Posted 1 апреля 2012, 23:31

Published 1 апреля 2012, 23:31

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

"Почта России" и сеть магазинов "Домотехника" продолжают радовать приморцев

1 апреля 2012, 23:31
Совместные акции продолжаются

ВЛАДИВОСТОК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Проведение совместных акции УФПС Приморского края и магазина «Домотехника» стало уже хорошей традицией. Вот и этой весной компании решили порадовать своих посетителей новой акцией, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УФПС Приморского края.
Теперь при оплате коммунальных платежей и услуг связи в отделениях «Почты России» приморцы могут прилично сэкономить при покупке бытовой и цифровой техники в сети магазинов «Домотехника».
Клиенты «Почты России» при оплате квитанций за коммунальные услуги и связь получают купон, который дает право на получение 20% скидки во всех магазинах «Домотехника». Скидка 20% складывается из единовременной скидки 12% на покупку и накопительной в размере 8%, которая начисляется на бонусную карту постоянного покупателя.
Даже если у вас нет бонусной карты, то, совершив покупку по данному купону, вы автоматически становитесь участником бонусной программы компании «Домотехника», и в дальнейшем на вашу бонусную карту будут начисляться бонусные рубли, которыми можно оплачивать до 100% стоимости покупки в магазинах «Домотехника».
Услуга по приему коммунальных платежей на сегодняшний день является наиболее популярным сервисом приморской почты благодаря принципам индивидуальной работы с клиентами, отсутствию дополнительных комиссий за обслуживание и использованию современных технологий при передаче данных в адрес крупнейших организаций сферы коммунальных услуг и связи. Все эти действия в совокупности с маркетинговыми программами позволяют развивать почтовой сервис и предлагать востребованные услуги современным потребителям.
Акция проходит во всех городских и крупных сельских отделениях почтовой связи Приморского края до 31 мая 2012 года. С полным перечнем отделений почтовой связи, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайтах «Домотехники» www.shop-dt.ru и Приморского филиала ФГУП «Почта России» www.postpk.ru.

А.М.
Фото: http://news.navigator16.ru/pochta-rossii-investiruet-v-tatarstan-pochtasi-okolo-160-mln-rubley.html

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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